Miramar y Fénix empataron en el cierre de la tercera fecha: así quedó la Anual de la Segunda División

Miramar Misiones y Fénix cerraron la tercera fecha de la Fase Regular con un empate 1 a 1 en el Estadio Charrúa. Con este resultado, el club Cebrita sigue comprometido en la tabla para el descenso de la Segunda División, solo por encima de Paysandú. El club de Capurro, en cambio, permanece en la segunda ubicación de la tabla anual con 15 unidades y dejó pasar un oportunidad importante para acercarse al líder, Plaza Colonia, que tiene 18 puntos.

Jugadores de Miramar y Fénix disputan balón aereo Foto: Ignacio Sánchez

La tercera jornada de la Temporada Regular la había abierto, justamente, el conjunto coloniense. En aquella ocasión, Plaza como local venció 3 a 1 a Oriental de La Paz, equipo con el que hasta ese momento se encontraba empatado en la cima de la anual. El Patablanca obtuvo un triunfo crucial que lo dejó solitario en lo más alto del campeonato.

Por otra parte, el sábado Tacuarembó se hizo fuerte en el Estadio Raúl Goyenola y le ganó 2 a 0 a Colón para escalar al decimoprimer puesto. River Plate también volvió a ganar y vive un gran presente desde la llegada del director técnico Damián Santín: sumaron 10 de 12 puntos posibles desde la asunción del entrenador. La victoria fue de 2 a 1 frente a Rentistas.

Para cerrar el sábado, Atenas de San Carlos venció 3 a 2 a un débil Paysandú que no gana desde la tercera fecha del Torneo Competencia -su última victoria fue el 27 de marzo frente a Miramar Misiones-.

El domingo empezó con la victoria 2 a 0 por parte de Cerrito sobre Huracán de Paso de la Arena. El conjunto auriverde no solo ganó, sino que llevó a cabo la reinauguración de su estadio, el Parque Maracaná. Con el nuevo césped sintético, se hicieron fuertes y lograron volver a la victoria luego de tres empates consecutivos.

Más tarde, La Luz se convirtió en otro de los equipos que pudo revertir una mala racha en esta jornada. El club no ganaba desde hacía cuatro partidos, pero logró cambiar su imagen con una victoria 2 a 0 frente a Uruguay Montevideo, equipo cuya última victoria fue a hace más de un mes, justamente, contra La Luz.

Con estos resultados, la Tabla Anual de posiciones quedó comandada por Plaza Colonia con 18 puntos, seguido de cerca por Fénix y Oriental de La Paz con 15 unidades cada uno. Los otros cuatro clubes que integran el grupo de clasificación a playoffs son Oriental, en desventaja ante Fénix por diferencia de goles, Cerrito y Huracán con 14 puntos, y Rentistas con 13 unidades.

En la tabla del descenso, los clubes comprometidos son Paysandú, que ocupa el último lugar, y Miramar Misiones que se encuentra penúltimo.

Tabla anual de posiciones

Plaza Colonia, 18

Fénix, 15

Oriental de La Paz, 15

Cerrito, 14

Huracán de Paso de la Arena, 14

Rentistas, 13

La Luz, 12

River Plate, 11

Colón, 10

Uruguay Montevideo, 10

Tacuarembó, 10

Atenas, 10

Miramar Misiones, 7

Paysandú, 5