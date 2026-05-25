"Hice un click y dije: Mi enfoque es el Mundial": Ugarte se sumó a Uruguay y opinó de la ausencia de Nández

La lista definitiva de 26 jugadores de Uruguay que Marcelo Bielsa llevará al próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 arroja cada vez más pistas entre futbolistas que llegan para sumarse a los trabajos en el Complejo Celeste y otros que anuncian que no estarán en la Copa del Mundo en sus redes sociales. Manuel Ugarte, del Manchester United, llegó al país y habló sobre su momento en particular tras no tener continuidad en el equipo inglés, la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria y la versión que quiere recuperar la selección uruguaya.

“Es un orgullo, como siempre, como cada vez que venimos a Uruguay. Muy contento, muy enfocado también. La verdad que los últimos meses mi enfoque fue la Copa del Mundo 100% y ahora hay que meter la cabeza y empezar a entrenar para Arabia Saudita”, dijo el surgido en Fénix en relación a su falta de continuidad en el United, pero destacando que llega bien desde lo físico. “Lo bueno es que me mantuve en forma. Ese fue mi objetivo porque al final es la Copa del Mundo y quiero estar y jugar”.

Ugarte confesó que habla con el entorno de Bielsa casi todos los días para gestionar sus cargas y sabe a qué apunta el entrenador de la Celeste. “La idea es tratar de llegar como llegamos a la Copa América, que creo que la preparación fue muy importante, clave para llegar de esa manera. Ahora tenemos días para tratar de llegar a esa versión y estoy seguro que la vamos a conseguir. También representar a nuestro país, conectar con la gente, con todos, porque va a ser importante para nosotros. Jugar un Mundial es un privilegio para cualquiera y los 26 que sean van a ser privilegiados y hay que ir con el cuchillo entre los dientes, como se dice”, manifestó.

Manuel Ugarte ataca con la pelota en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

Una de las ausencias que ya se confirmó entre los 26 convocados de Uruguay para el Mundial es la de Nahitan Nández, futbolista del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Para Ugarte fue una sorpresa. “Sin dudas que me sorprendió porque Nahitan es un jugador importante para nosotros, jugó partidos muy buenos, importantes, es parte del proceso, del grupo y la verdad que no tengo ni idea, pero sí, fue una sorpresa. No hablé con él”, confesó el futbolista del United y comentó cómo se encuentra el plantel de la Celeste. “El grupo está bien, creo que cambiamos la imagen que dejamos contra Estados Unidos. Los últimos partidos pudimos haber ganado y demuestra que tenemos mucho para mejorar. El grupo está bien, convencido, y con muchas ganas de jugar el Mundial”.

Sin continuidad en el Manchester United, hizo un click y se enfocó en Uruguay:

"La verdad que este año no fue el mejor en el United, pero en un momento hice un click y dije: ‘Mi enfoque es el Mundial’. Si me tocaba jugar o no, lo hacía pensando en el Mundial, el entrenamiento fuerte también, cuando descansaba era pensando en el Mundial y no pienso en qué va a pasar después. Cuando terminas una carrera de futbolista, lo más lindo es jugar un Mundial con tu país. Entonces quiero disfrutarlo, exigirme al máximo y creo que en la Copa América no venía jugando tanto y considero que hice una buena Copa América. Yo me exijo a mí mismo y no creo que eso vaya a ser un problema".

Manuel Ugarte jugando para Manchester United en la Premier League. Foto: AFP

Para Manuel Ugarte, el primer partido frente a Arabia Saudita será clave. “Creo que Uruguay puede ganar o perder con cualquiera de las tres selecciones y por eso para mí lo importante es el primer partido, enfocarse en eso y llegar en nuestra mejor versión. Marcar el ritmo del partido y ser determinantes. A partir de eso, se nos va a facilitar más. Queremos ganar los tres partidos, pero el primero va a ser importantísimo”, analizó el volante de la Celeste.

Se manifestó “ilusionado y enfocado”, pero la falta de continuidad en su equipo puede poner en jaque sus posibilidades de estar entre los titulares. “Estoy trabajando para eso. En el medio hay grandísimos jugadores y en esa competencia, que juegue el que más conforme. Es mi enfoque obviamente, es una competencia y que juegue el que esté mejor. Si juego es un orgullo y si no juego, que Uruguay gane. Es tan simple como eso”, reconoció.

Jugar un Mundial para tu país es el sueño de cualquier futbolista, pero también lleva consigo una gran responsabilidad. Para Ugarte, la entrega no se negocia. “Obviamente, es complicado, pero creo que si vos dejas todo y estás tranquilo que dejas todo, creo que hay un parte que se disfruta mucho y sea lo que sea, pase lo que pase, creo que este grupo va a dejar todo, a morir”, manifestó.

Su enfoque está en el Mundial, pero una vez finalizada la Copa del Mundo deberá tomar una decisión en cuanto a su futuro a nivel de clubes. "Obviamente el United es uno de los mejores clubes del mundo, yo también tengo claro mi capacidad y el Mundial va a ser importantísimo. De mi parte, bienvenido lo que sea. Ahora tengo otra mentalidad, este año no fue muy bueno en todo sentido, pero aprendí mucho mentalmente y estuve rodeado de familia y de mi novia. Intento sacarle lo positivo y veremos qué pasa en la Copa del Mundo y venga lo que venga creo que va a ser bueno”.