Matías Viña se incorpora al grupo de la selección uruguaya que está en el Complejo Celeste: la lista completa

La selección uruguaya continúa recibiendo futbolistas en el Complejo Celeste en la antesala del próximo sábado 30 de mayo, la fecha límite que tienen todos los participantes del Mundial 2026 para anunciar la nómina definitiva de convocados.

Este lunes por la mañana arribó Matías Viña, el lateral con actualidad en River Plate de Argentina. "Una llegada más: Mati Viña", anunció la cuenta oficial de la selección. Viña viene de sufrir una lesión muscular en el aductor derecho, lo que le impidió disputar la final del Torneo Apertura con el Millonario frente a Belgrano.

Una llegada más: Mati Viña ✌🏼 pic.twitter.com/X0R4fmezFD — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 25, 2026

El polifuncional defensor se suma a los compatriotas que ya están instaladas en el sitio de concentración de Uruguay: Juan Manuel Sanabria, Federico Viñas, Darwin Núñez, Joaquín Piquerez, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Santiago Mele, Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera tras su operación en la clavícula, y Ronald Araujo, uno de los referentes que dialogó con la prensa al arribar este lunes por la mañana.

"Me encuentro muy bien. Jugué 45 minutos y salí por precaución. Tenemos un Mundial cerca y hay que tener cuidado”, expresó el zaguero, que además recordó la frustración de haberse perdido la Copa del Mundo pasada: “Todos saben que me perdí el Mundial pasado y tenía mucha ilusión por estar acá”.

Araujo aseguró que el grupo llega con enormes expectativas para afrontar las próximas semanas de preparación. “Se viene algo muy lindo para todos nosotros. Tremenda expectativa, mucha ilusión y muchas ganas de vivir esta previa con este tiempo que tenemos para trabajar, que nos va a venir muy bien”, señaló.

El defensor también habló sobre el potencial del plantel celeste y el convencimiento interno de poder competir a gran nivel: “Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y estamos seguros de que si estamos todos juntos vamos a hacer un gran Mundial”.

Consultado sobre la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria, Araujo reconoció su sorpresa: “Obvio que me sorprendió la ausencia de Nández. Todo el mundo sabe la calidad de jugador que es y lo que representa para nosotros como jugador y compañero”.

Además, destacó la importancia de la unión del grupo y del apoyo de todo el país: “Tenemos que estar todos juntos, tirar para el mismo lado. Somos un país chiquito y todos nos necesitamos. Hay que confiar en esta selección porque herramientas y calidad de jugadores las tenemos”.

Sergio Rochet llegará desde Brasil en las próximas horas y lo hará en su vehículo personal. José María Giménez y Santiago Bueno arriban este lunes, mientras que Federico Valverde llegará este martes.