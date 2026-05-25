Sanabria, la novena alta de la selección: el puesto que le resulta "cómodo" y qué opina de los rivales de Uruguay

Ya son 10 los futbolistas que entrenan en el Complejo Celeste de cara a la preparación del Mundial 2026. Juan Manuel Sanabria fue uno de los últimos en sumarse a la Celeste este lunes. En su arribo al Aeropuerto de Carrasco, el actual futbolista de Real Salt Lake de la MLS, se refirió a la oportunidad de formar parte de los 26 convocados para la Copa del Mundo. "Estoy muy contento, muy ilusionado con esta convocatoria de poder venir acá a entrenar. Así que con toda la ilusión y toda la fe de poder estar en esta lista final, que la verdad que es el sueño de todos", expresó Sanabria ante los medios presentes en su llegada a Montevideo.

Quien en los últimos años se reconvirtió a lateral/carrilero por izquierda confesó que dos días atrás recibió un mail con la citación y que ha estado en contacto con el DT Marcelo Bielsa, pese a que no habló de en qué posición podría utilizarlo. "Hoy en mi club juego de carrilero, jugamos con línea de tres, y estoy haciendo toda la banda izquierda. Creo que me queda cómodo porque tengo el ida y vuelta fácil, sé que atrás tengo uno más y sé que adelante puedo subir tranquilo, así que mientras me dé el físico, me queda muy cómodo jugar ahí", explicó.

Y añadió: "Siempre charlamos con el entrenador de todos mis partidos y analizamos. En la última doble fecha tuve algunos minutos y me sentí bien, así que ojalá poder aportar ese granito de arena de donde toque y poder estar".

Sanabria analizó el grupo de Uruguay (Arabia, Cabo Verde y España) y apeló al "en la cancha somos 11 contra 11". "Así como pueden ser dos rivales más accesibles, también para nosotros es un partido contra España también que podemos ganar, así que creo que va a ser todo bastante parejo. De esos dos primeros rivales que vamos a tener va a ser muy físico, va a ser muy importante poder sacar esos puntos, así que vamos con toda la ilusión y intentando poder estar en la lista final".

Respecto a qué cambió en su juego desde sus citaciones, confesó: "Marcelo y la gente que me evalúa ven cosas distintas que antes no veía, la verdad. Hoy en día pienso muy diferente a los partidos. Sé perfectamente cuando hago un movimiento mal, cuando me equivoco en ciertas cosas, así que eso creo que te hace crecer como futbolista y obviamente la mano de ellos fue muy importante".

Por último, dio un mensaje a la gente: "Sabemos que la gente nos va a acompañar, seguro. Nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha, nos vamos a tirar de cabeza. Desde chico siempre Uruguay te inculca esto del fútbol, de meterte, ganar, de ir para adelante. Creo que eso se va a ver sí o sí en el Mundial. Es nuestra esencia, así que nada, que estén tranquilos que los que vayan lo van a representar de la mejor manera y van a dejar todo".

Quiénes entrenan en el Complejo Celeste

Matías Viña en su llegada al Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez (América de México), Facundo Pellistri (Panathinaikos de Grecia), Santiago Mele (Monterrey de México), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Federico Viñas (Oviedo de España) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) aunque aún diferenciado para este último mientras se recupera de su operación en el hombro, son los futbolistas que practican en el Complejo Celeste.

Luego de la llegada de Joaquín Piquerez (Palmeiras), ayer también arribaron a territorio uruguayo, sobre las 21:00 horas, Darwin Núñez desde el Al Hilal de Arabia y Ronald Araujo tras ser campeón de LaLiga con Barcelona. Para la Celeste es clave la llegada temprana del ‘9’ de Al Hilal, que en los últimos 90 días sumó solo 24 minutos ante la decisión del club árabe de que no jugara en la liga local.

Matías Viña ya comenzó su recuperación, Sergio Rochet llegará desde Brasil en las próximas horas y lo hará en su vehículo personal. José María Giménez y Santiago Bueno llegan este lunes, mientras que Federico Valverde llegará este martes.