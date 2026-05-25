Los laterales del Mundial: a quiénes considera Bielsa tras excluir a Nández y a la espera de recuperaciones

Si el lateral izquierdo de la selección uruguaya estaba en crisis por las recientes lesiones de Matías Viña y Joaquín Piqueréz, el lateral derecho sufrió un sacudón mediático con la noticia de que Nahitan Nández no formaría parte del Mundial 2026 por motivos deportivos. Claro que para Marcelo Bielsa esto ya era sabido, de hecho, fue el entrenador quien le comunicó la decisión al jugador del Al-Qadisiyah, pero hay varias preguntas que se desprenden de esta determinación: quiénes serán los laterales que defenderán a la Celeste en la Copa del Mundo y en qué condiciones llegan, cuando solo faltan 21 días para el debut de Uruguay ante Arabia.

Al día de hoy el lateral derecho titular para el entrenador es Guillermo Varela, de gran presente en el Flamengo. Si había alguna duda, la ausencia de Nández lo confirma.

Ahora, a la hora de tener que darle descanso o ante cualquier percance, las alternativas que tiene el Loco Bielsa van por el lado de los jugadores polifuncionales como Ronald Araujo o Federico Valverde, que han sabido desempeñar estás funciones en Barcelona (27 partidos en los que anotó tres goles) y Real Madrid (35 encuentros y los mismos goles), respectivamente.

Ronald Araujo y Federico Valverde durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra en Wembley. Foto: AUF

Pese a que es difícil que saque al Pajarito del mediocampo, Bielsa sabe que tiene ambas opciones, aunque también crece la posibilidad de que José Luis Rodríguez (29) se meta en la lista final. El Pumita, que ayer no estuvo en el partido de Vasco Da Gama-Bragantino por una supuesta infección viral, podría ser el segundo jugador que de manera natural se desempeñe en el lateral derecho. Este año disputó 24 partidos, anotó cinco goles y dio cuatro asistencias.

Aunque no sumó minutos fue parte de la delegación celeste que viajó al Mundial de Qatar en 2022 y en total se anota cinco juegos con Uruguay: cuatro amistosos y 24 minutos por Eliminatorias ante Brasil.

En esta posición Bielsa también citó y probó a Santiago Mouriño (24), que también puede darle una mano en la defensa, pero el futbolista del Villarreal no estaría en la convocatoria pese a su gran presente en la primera categoría de España. En esta temporada disputó 34 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias en casi 3000 minutos. Fue una pieza clave tanto en los 28 encuentros de LaLiga como en los seis juegos por Champions League. Con Uruguay debutó en el amistoso de noviembre ante República Dominicana. Ese día disputó los 90 minutos de la victoria 1-0.

¿Y en la banda izquierda?

Joaquín Piquerez y Guillermo Varela. Foto: AFP

En la banda izquierda, se aguarda por las recuperaciones de los candidatos a quedarse con el puesto. Palmeiras, que el jueves enfrenta al Junior Barranquilla en la Libertadores, ya liberó a Joaquín Piquerez para que se sume a la preparación y desde ayer se encuentra en Montevideo.

La evolución del ex Peñarol tras una cirugía en el tobillo derecho -consecuencia de la lesión que sufrió a fines de marzo defendiendo a Uruguay- presenta progresos esperanzadores en la octava semana de recuperación.

En los últimos días había estado trabajando con el balón junto a las juveniles y, según informó OGlobo, recibió elogios en la interna de Palmeiras, ya que al seguir estrictamente el tratamiento y las directrices de la sanidad está respondiendo muy bien y recuperándose más rápido de lo esperado.

Matías Viña y Joaquín Piquerz durante el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Viña, por su parte, sufrió un desgarro en el aductor derecho el pasado 18 de mayo en un entrenamiento con River Plate, por lo que llegaría con lo justo. El 8 de junio tendría el alta médica tras los 21 días que requiere una lesión de estas características. Mientras tanto, el jugador realizará la recuperación en el Complejo Celeste.

Además, el entrenador tiene en esta zona a Mathías Olivera, que aunque lo ha utilizado como zaguero central por izquierda, es lateral izquierdo y juega diariamente en este puesto con el Napoli, o a Juan Manuel Sanabria, hoy en el Real Salt Lake de la MLS, quien podría ganarse el pasaje gracias a su polifuncionalidad. Una de las primeras veces que lo citó, Bielsa lo dejó claro.

"Este chico, Sanabria, es un jugador lleno de condiciones a todos los niveles: rico técnicamente, nadie tiene más ritmo que él y juega de lateral, de interior y de extremo. Es un jugador lleno de condiciones físicas, técnicas, de carácter, de intelectualidad, de comprensión del juego y de todo", expresó el rosarino a mediados del año pasado sobre el jugador que era volante central y en los últimos años se reconvirtió a lateral/carrilero por izquierda. Desde entonces, lo ha tenido en cuenta. Su lugar en la lista de los 26 convocados también lo pelea con Kevin Amaro, otro extremo que también sabe jugar en toda la banda pero por derecha.

Quiénes entrenan en el Complejo Celeste y los que se suma este lunes

Federico Viñas llega al Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez (América de México), Facundo Pellistri (Panathinaikos de Grecia), Santiago Mele (Monterrey de México), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Federico Viñas (Oviedo de España) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) aunque aún diferenciado para este último mientras se recupera de su operación en el hombro, son los futbolistas que practican en el Complejo Celeste.

Luego de la llegada de Piquerez, ayer también arribaron a territorio uruguayo, sobre las 20:00 horas, Darwin Núñez desde Arabia y Ronald Araujo tras ser campeón de LaLiga con Barcelona. Para la Celeste es clave la llegada temprana del ‘9’ de Al Hilal, que en los últimos 90 días sumó solo 24 minutos ante la decisión del club árabe de que no jugara en la liga local.