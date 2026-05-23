Llegó un goleador: Federico Viñas se sumó a los trabajos de la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026

La selección de Uruguay trabaja en el Complejo Celeste con un grupo de futbolistas de cara al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Si bien aún no están todos los convocados por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, siguen arribando jugadores con la intención de poder ultimar detalles.

Uno de los que se hizo presente en el Complejo Celeste en la mañana de este sábado fue Federico Viñas, quien proviene del Oviedo de España. El atacante de 27 años jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias (LaLiga y la Copa del Rey) y logró convertir nueve tantos.

Viñas tiene en su haber 11 partidos con la camiseta de la selección de Uruguay con cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas. A su vez, consiguió marcar dos goles: uno fue en el amistoso que perdió la Celeste ante Costa de Marfil por 2-1 el 26 de marzo de 2024 y el otro lo hizo en la victoria 3-0 frente a Perú por las Eliminatorias el pasado 4 de noviembre.

Goles desde España 👀 pic.twitter.com/gkCB5Gr5LG — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 23, 2026

Cabe destacar que el puesto del centrodelantero ha sido todo un tema en el último tiempo para la selección uruguaya, ya que Darwin Núñez no ha tenido minutos en el Al-Hilal tras haber sido excluido de la lista de la liga saudí.

A pesar de esto, es casi un hecho que Núñez va a integrar la lista de 26 jugadores, pero es una realidad que Viñas arriba con más rodaje que el oriundo de Artigas. El otro futbolista que se perfila para pelear por un lugar en el ataque es Rodrigo Aguirre.

Los jugadores que ya están en el Complejo Celeste

Giorgian de Arrascaeta este lunes en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Además de Federico Viñas, los otros futbolistas que trabajan bajo las órdenes de Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste son: Santiago Mele, Giorgian de Arrascaeta (quien está en fase de recuperación de su operación), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pelllistri y Sebastián Cáceres.

La lista final

El pasado lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA los datos de los 55 reservados, aunque cabe recordar que para esta instancia no existe obligación de hacerla pública. Dentro de ella deben estar los futbolistas que Marcelo Bielsa tenga en mente utilizar durante la Copa del Mundo.

La lista final quedará definida el 1 de junio con los 26 jugadores que viajarán al Mundial. Aún hay nombres que están comprometidos con el tiempo de recuperación de sus respectivas lesiones como son los casos de José María Giménez (esguince de alto grado), Joaquín Piquerez (en marzo padeció una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay y fue operado con éxito) o Sergio Rochet, que se resintió un malestar en la zona lumbar el sábado.