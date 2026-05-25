Facundo Torres no juega el Mundial: Bielsa lo llamó directamente para explicarle los "motivos futbolísticos"

Si bien todavía no se conoce con exactitud la lista de 26 futbolistas que conformarán la selección de Uruguay para jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya hay varios nombres que empiezan a descartarse y uno de ellos es el de Facundo Torres, que llegó este lunes a Montevideo y confirmó en primera persona que no será tenido en cuenta de cara a esta convocatoria final.

"Estoy muy bien, viajando para acá con la familia, volviendo al país. De la selección: esta vez no va a ser posible la convocatoria. Pero ahora a apoyar a los compañeros desde donde toque, siempre dando para adelante", expresó el futbolista de 26 años que defiende al Austin de la MLS desde enero 2026.

Sobre cómo le trasmitieron que no sería tenido en cuenta para jugar la Copa del Mundo, Torres reveló que fue el propio Marcelo Bielsa quien lo llamó directamente para darle los motivos: "Ayer a la tarde me llamaron, Marcelo habló conmigo, me dio los motivos y nada. A alentar ahora desde afuera".

Los motivos, según dijo, fueron 100% futbolísticos. E inmediatamente admitió: "Obviamente triste por la noticia, pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente. Obviamente que siempre hablando es mucho mejor, así que estoy tranquilo".

Luego explicó: "Estoy tranquilo por haber hablado con Marcelo, de que me dio los motivos. En la temporada no nos está yendo tan bien en el club, así que podía pasar".

"Primero hablé con el profe, me dijo que Marcelo quería hablar conmigo, y después me dio la noticia. Venía estando sí (en las convocatorias), pero en el club no nos estaba yendo muy bien, y en la selección tienen que estar los mejores. Tenía dos posibilidades, podía estar o no, y uno respeta la decisión del entrenador, es el que elige", profundizó Torres.