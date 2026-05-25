Arabia Saudita, rival de Uruguay en el Mundial, prepara una intensa preparación con amistosos antes de la Copa

La selección de Arabia Saudita, uno de los rivales de Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026, ya comenzó a delinear su preparación para la Copa del Mundo con una mini pretemporada y varios amistosos internacionales antes del debut frente a la Celeste el próximo 15 de junio en Miami.

El conjunto asiático llega al torneo con la intención de mejorar la imagen dejada en sus últimas participaciones mundialistas, donde acumuló cinco eliminaciones consecutivas en fase de grupos.

Además, viene de una etapa reciente con resultados irregulares en amistosos internacionales, incluyendo derrotas frente a España y Serbia en la última fecha FIFA.

Arabia Saudita apostará a una preparación extensa antes de viajar al Mundial, con entrenamientos específicos apuntados a la parte física y encuentros amistosos que servirán para ajustar detalles futbolísticos de cara a un grupo exigente que comparte con Uruguay, España y Cabo Verde.

El proceso del equipo árabe también estuvo marcado por movimientos importantes en el banco de suplentes. El francés Hervé Renard, quien había regresado para una segunda etapa al frente del seleccionado, fue destituido a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo pese a haber logrado la clasificación.

El próximo sábado 30 de mayo, Arabia Saudita tendrá su primer amistoso de esta preparación ante Ecuador y luego enfrentará a Senegal el 9 de junio muy cerca del debut mundialista el 15 del mismo mes ante Uruguay.

Entre las principales figuras del plantel aparecen Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan, en un equipo que buscará volver a dar un golpe mundialista como el recordado triunfo ante Argentina en Qatar 2022.

Saleh Al Shehri, capitán de Arabia Saudita, celebra su gol contra Argentina en el primer partido de Mundial de Catar 2022. EFE

La selección de Arabia Saudita es la segunda más ganadora de la Copa Asiática junto a Irán y por detrás de Japón, pero no gana el torneo desde 1996.

Arabia Saudita jugará la Copa del Mundo por sexta ocasión, a la espera de igualar o superar su participación en el Mundial Estados Unidos 1994 en la que terminó en Octavos de Final.

Copa Asiática - 3 títulos: 1984, 1988 y 1996

Copa de Naciones Árabe - 2 títulos: 1998 y 2002

Copa de Naciones del Golfo - 3 títulos: 1994, 2002 y 2003.