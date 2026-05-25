Walter Pandiani explotó en conferencia en un fuerte cruce con un hincha rival: "Respetá mostro, que te reís"

El uruguayo Walter Pandiani protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa tras el derbi entre Palencia Club de Fútbol y Palencia Cristo Atlético por la Tercera Federación de España. Aunque su equipo perdió 1 a 0 como visitante, el triunfo 2 a 0 conseguido en la ida le permitió avanzar de fase en una serie que terminó con mucha tensión dentro y fuera de la cancha.

Luego del encuentro, que tuvo empujones y discusiones sobre el final, el Rifle compareció ante los medios y reaccionó molesto ante las risas de un aficionado del equipo rival presente en la sala mientras el entrenador analizaba el partido y hablaba sobre el respeto entre rivales.

La presencia de hinchas en la zona de conferencia de prensa es algo que muchos equipos de esta categoría han reclamado pero no han existido modificaciones sobre el tema que derivó el pasado fin de semana en una fuerte discusión.

“Esto es fútbol, esto hay que competir, hay que jugar, hay que hablar menos y hay que respetar a los rivales”, comenzó diciendo Pandiani antes de frenar abruptamente su discurso. “¿Perdón? ¿Yo falté el respeto a alguien? A ti que te reís, grandote. ¿Yo falté el respeto a alguien?”, lanzó mirando a uno de los presentes mientras se escuchaba mucho ruido de fondo.

El intercambio rápidamente subió de tono. Cuando desde la sala le recordaron que “esto es una rueda de prensa en la que los periodistas les preguntan a los entrenadores”, el uruguayo respondió con firmeza: “Entonces respetá. Mostro, respetá. La sonrisita esa, si querés, me la hacés después”.

Pandiani defendió además la postura que mantuvo durante toda la serie y apuntó directamente contra el entrenador rival. “Yo respeté desde el día uno al rival. A nuestros jugadores no los han respetado. Su entrenador”, aseguró, antes de agregar otra frase que encendió aún más la conferencia: “Espero que te rías después cuando el hable y se queje del árbitro y del no sé qué, como se quejó la semana pasada”.

🗣️ Pandiani contra todos: el DT del Palencia FC disparó fuerte en conferencia de prensa tras el derbi frente a Palencia Cristo Atlético.



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La tensión continuó cuando desde la sala le gritaron: “Te tienes que lavar la boca para hablar”. Lejos de bajar el tono, el Rifle respondió irónicamente: “Sí, me la lavo ahora cuando vaya ahí, no te preocupes”.

Antes de retirarse, el exdelantero de Peñarol insistió en que su plantel fue tratado injustamente durante la serie. “La semana pasada se le faltó el respeto a nuestros jugadores y al finalizar el partido también”, concluyó.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a mostrar el fuerte carácter de Pandiani, quien tuvo una extensa trayectoria internacional defendiendo a clubes como Deportivo La Coruña, Osasuna y Espanyol.

El "Rifle" fue anunciado en enero de este año como nuevo entrenador del Palencia CF, equipo de la ciudad homónima ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León, y que compite en la Tercera Federación del fútbol español.

A sus 49 años, Pandiani regresó al país en donde supo ser multicampeón como jugador y en el que dio sus primeros pasos como entrenador. Lo hizo tras estar casi un año sin dirigir después de dejar Miramar Misiones en febrero de 2025 tras malos resultados.