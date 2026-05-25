Cruz Azul campeón en México: con Christian Ebere y Gabriel Fernández en cancha ganó el torneo de forma agónica

Cruz Azul se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2 a 1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y levantar así su décimo título de liga en el fútbol mexicano.

Luego del empate 0 a 0 en la final de ida, el encuentro de vuelta tuvo un desenlace cargado de emoción. El paraguayo Robert Morales adelantó a Pumas en el primer tiempo, pero Cruz Azul reaccionó en el complemento con un gol en contra de Rubén Duarte y un tanto agónico de Carlos Rotondi en tiempo de adición para sellar la remontada y el campeonato.

La conquista tuvo además presencia conocida para el fútbol uruguayo. El delantero uruguayo Gabriel Fernández, el “Toro”, ingresó en el segundo tiempo y sumó minutos en la definición, mientras que el nigeriano Christian Ebere también participó de la final integrando el once inicial y celebró un nuevo título internacional en su carrera.

Ebere, que dejó una muy buena imagen en el fútbol uruguayo tras sus pasos por Nacional y Plaza Colonia, tuvo un Clausura destacado en México y llegó a la final como una de las alternativas ofensivas más importantes del entrenador Joel Huiqui. Incluso, semanas atrás había sido figura en la liguilla con un doblete histórico frente a Atlas.

Por su parte, el Toro Fernández volvió a ser parte del plantel campeón luego de superar problemas físicos que lo habían tenido en duda durante la fase final del torneo. El delantero uruguayo cerró así una temporada positiva en la que fue uno de los máximos goleadores del equipo cementero.

¡La noche se pintó de Azul! 💙💙



El trofeo del Clausura 2026 en todo lo alto por las manos de Erik Lira y 'Charly' Rodríguez. 🏆



¡La Décima llegó, celestes! 🥳#FVUNAMCAZ #LaFinalDeLaAfición pic.twitter.com/L5zfqlvqg0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2026

La consagración llegó tras una serie que comenzó con un 0-0 en la ida y se resolvió en la vuelta con una remontada. El equipo cementero sumó así su décima corona y quedó afianzado como el cuarto club más ganador del fútbol mexicano.

Pumas, además, extendió una sequía de 15 años sin títulos y registró su noveno subcampeonato de liga. El título de Cruz Azul también mantuvo invicto al equipo en Ciudad Universitaria.