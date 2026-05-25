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El País Ovación Fútbol

España publicó la lista de convocados para el Mundial 2026: por primera vez no tendrá jugadores del Real Madrid

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 no incluyó futbolistas merengues y marcó un hecho inédito en la historia de la selección española que será rival de Uruguay en la fase de grupos.

El País
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25/05/2026, 09:35
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Primer Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España
El seleccionador español, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para el Mundial de 2026. EFE/ Javier Lizón
Foto: EFE

La selección de España presentó este lunes la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y dejó un dato histórico que generó repercusión en el fútbol europeo: por primera vez, La Roja disputará una Copa del Mundo sin futbolistas del Real Madrid en su plantel y sin que medien lesiones de por medio.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, confirmó la nómina para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y dejó afuera a todos los representantes del club merengue.

Entre los jugadores del Real Madrid que integraban la prelista de 55 futbolistas aparecían Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García, pero ninguno logró meterse en la convocatoria final.

El caso que más llamó la atención fue el de Dean Huijsen, quien había sido habitual en las convocatorias desde su debut con la selección absoluta en marzo de 2025. Sin embargo, la irregularidad que mostró durante la temporada terminó pesando en la decisión final del entrenador.

El emotivo gesto de Carvajal con Valverde, que volvió a jugar y pasa a ser el primer capitán del Real Madrid

Consultado sobre la ausencia de futbolistas del Real Madrid, De la Fuente evitó polemizar y dejó clara su postura. “Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo”, explicó.

Hasta ahora, el mínimo histórico de representación madridista en un Mundial había sido en Brasil 1950, cuando España contó únicamente con Luis Molowny. Más cerca en el tiempo, en Catar 2022, el plantel dirigido por Luis Enrique tenía a Dani Carvajal y Marco Asensio, aunque el lateral finalmente se perdió el torneo por lesión.

La única gran competición reciente en la que España no tuvo jugadores del Real Madrid había sido la Eurocopa 2021, aunque en aquella oportunidad las ausencias de Carvajal y Sergio Ramos estuvieron vinculadas a problemas físicos.

Por eso, la convocatoria anunciada este lunes quedó marcada como un hecho sin precedentes en la historia de la selección española: nunca antes España había afrontado un Mundial sin futbolistas del Real Madrid por decisión exclusivamente deportiva.

Los 26 de España para el Mundial

Goleros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella y Grimaldo.

Mediocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.

Delanteros: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

Con información de EFE

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