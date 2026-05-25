¿Qué le pasó a Messi? El 10 de Argentina pidió el cambio durante el partido de Inter Miami tras sufrir molestias

A menos de tres semanas del Mundial 2026, Lionel Messi encendió las alertas este domingo al pedir el cambio durante un partido del Inter Miami en la liga norteamericana (MLS) tras sentir, aparentemente, alguna molestia en la pierna izquierda. El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente al vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

⚠️🇦🇷 LIONEL MESSI SE TOCÓ EL POSTERIOR, PIDIÓ EL CAMBIO Y SE FUE AL VESTUARIO. pic.twitter.com/nlC4ux5Mhy — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 25, 2026

El capitán del Inter, que había dado dos asistencias en una alocada victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, trató de restar importancia al percance de la superestrella y lo tildó de "fatiga".

"Que yo sepa todavía no tenemos informe (médico) sobre eso pero próximamente lo tendremos", dijo el técnico argentino.

Lionel Messi se retira lesionado en el Inter Miami-Philadelphia Union por la MLS. Foto: AFP.

Messi "realmente estaba fatigado. En ese sentido, es fatiga", afirmó.

"Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue", añadió el entrenador.

Desde el vestuario, el joven Mateo Silvetti tampoco arrojó más luz sobre el estado físico de su compatriota.

"Tengo la misma duda que todos ustedes", dijo el punta a periodistas. "En ese momento estábamos todos concentrados en el partido, no sabía si era por una lesión o es que estaba cansado".

"Cuando entré (al vestuario) no lo vi, no sé si estaba con la parte médica", afirmó. "Estoy igual que todos como argentino, esperamos que sea lo menos posible, con la cabeza que tiene él y todo, vamos a desearle lo mejor".

Con información de AFP.