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El País Ovación Fútbol

Hat-trick de Luis Suárez y gol de Bruno Damiani en partidazo con ocho goles en 45' entre Inter Miami y Philadelphia

En una nueva jornada de la MLS, el Pistolero hizo dos goles en 15 minutos para iniciar la remontada de su equipo que caía 3-1 y se fue 4-4 al descanso; en el complemento anotó el 5-4.

El País
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24/05/2026, 21:20
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Luis Suárez celebra su gol con la camiseta de Inter Miami frente a Philadelphia Union.
Luis Suárez celebra su gol con la camiseta de Inter Miami frente a Philadelphia Union.
Foto: AFP.

Luis Suárez volvió a ser titular con la camiseta de Inter Miami y en un partido ante Philadelphia Union, que tuvo un gran primer tiempo, marcó un doblete para comenzar lo que fue una remontada de su equipo que caía 3-1 y se fue 4-4 al descanso.

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El que festejó primero fue Bruno Damiani que a los 20 minutos puso el sorprendente 3-1 parcial a favor de la visita que se había adelantado por un doblete de Milan Iloski, más allá del descuento local por intermedio de Germán Berterame. El delantero surgido en Nacional apareció dentro del área y aprovechó un rebote suelto para poner el tercero de su equipo.

Pero fue en ese momento que apareció en todo su esplendor Luis Suárez ya que puso un nuevo descuento para Inter Miami cuando iban 29 minutos y las cosas no le salían al equipo dirigido por Guillermo Hoyos. Tras centro de Ian Fray, el Pistolero puso pecho y volea al segundo palo para vencer al arquero rival y así celebrar.

Pero no fue el único porque cuando Germán Berterame había sellado su doblete para el 3-3 parcial, volvió a aparecer el salteño para el 4-3. Esta vez apareció bien ubicado para recibir un rebote y en soledad definió con el arco libre luego de amortiguar el esférico y así sentenciar el doblete en 15 minutos

Pero hubo nueve minutos de descuentos en la primera parte y fueron suficientes para que Milan Iloski cambie un penal por gol en el minuto 96 y así selle su hat-trick con el que el partido se fue 4-4 al descanso en el NU Stadium del Inter Miami.

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