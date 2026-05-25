Hat-trick de Luis Suárez y gol de Bruno Damiani en partidazo con ocho goles en 45' entre Inter Miami y Philadelphia

Luis Suárez volvió a ser titular con la camiseta de Inter Miami y en un partido ante Philadelphia Union, que tuvo un gran primer tiempo, marcó un doblete para comenzar lo que fue una remontada de su equipo que caía 3-1 y se fue 4-4 al descanso.

El que festejó primero fue Bruno Damiani que a los 20 minutos puso el sorprendente 3-1 parcial a favor de la visita que se había adelantado por un doblete de Milan Iloski, más allá del descuento local por intermedio de Germán Berterame. El delantero surgido en Nacional apareció dentro del área y aprovechó un rebote suelto para poner el tercero de su equipo.

Llega el tercero de @PhilaUnion:



GOOOL de Bruno Damiani 🇺🇾 en una jugada con presión.



El primer gol del uruguayo esta temporada. pic.twitter.com/Ix0GsvpqFK — MLS Español (@MLSes) May 24, 2026

Pero fue en ese momento que apareció en todo su esplendor Luis Suárez ya que puso un nuevo descuento para Inter Miami cuando iban 29 minutos y las cosas no le salían al equipo dirigido por Guillermo Hoyos. Tras centro de Ian Fray, el Pistolero puso pecho y volea al segundo palo para vencer al arquero rival y así celebrar.

¡Golazo de Luis Suárez a favor de @InterMiamiCF!



El uruguayo la recibe en el pecho y con media tijera lanza el remate al fondo de la red. pic.twitter.com/Kwe2L2oOml — MLS Español (@MLSes) May 24, 2026

Pero no fue el único porque cuando Germán Berterame había sellado su doblete para el 3-3 parcial, volvió a aparecer el salteño para el 4-3. Esta vez apareció bien ubicado para recibir un rebote y en soledad definió con el arco libre luego de amortiguar el esférico y así sentenciar el doblete en 15 minutos

¡Doblete de Luis Suárez!



El uruguayo no perdona en un rebote en el área para el desempate y poner a @InterMiamiCF arriba en el marcador. pic.twitter.com/Yu4fRCUjLA — MLS Español (@MLSes) May 24, 2026

Pero hubo nueve minutos de descuentos en la primera parte y fueron suficientes para que Milan Iloski cambie un penal por gol en el minuto 96 y así selle su hat-trick con el que el partido se fue 4-4 al descanso en el NU Stadium del Inter Miami.