Juanchi Rodríguez hizo su primer gol en Italia para el triunfo de Cagliari que dejó al Milan sin Champions

El uruguayo Juan Rodríguez, zaguero formado en las divisiones juveniles de Peñarol, convirtió este domingo su primer gol en la Serie A de Italia, nada menos que frente al Milan y ante unas 65.000 personas que acudieron al emblemático Estadio San Siro. Además, la victoria del Cagliari (2-1) condenó al Rossonero a la sexta posición y sin clasificación a la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva.

Hay derrotas que son un resultado y derrotas que son una condena. Esta del Milan pertenece a la segunda especie. El 1-2 ante el Cagliari, en un San Siro que esperaba alivio y acabó entregado al silbido, retrata el fracaso entero de un equipo que empezó la temporada mirando al Inter a los ojos y terminó en el abismo.

El equipo que conduce Massimiliano Allegri llegó al último duelo tercero, dependiendo de sí mismo y recibiendo a un rival sin deberes ni ambiciones. Era ganar y asunto resuelto. Un último esfuerzo para cerrar el curso entre los grandes de Europa y maquillar una campaña llena de curvas. Pero el Milan de Allegri, este Milan inseguro y quebradizo, fue víctima de sus propios nervios.

Todo empezó como imaginó San Siro. A los dos minutos, Saelemaekers adelantó a su equipo culminando una jugada hermosa en su simplicidad: balón largo de Gabbia, prolongación de Giménez y remate del belga dentro del área. El estadio respiró tranquilo. Olía a noche de reconciliación, a trámite feliz. Incluso a redención después de tantos meses de sobresaltos.

Juan Rodríguez celebra su primer gol en el Cagliari frente al Milan en San Siro. Foto: EFE

Porque el Milan venía ya avisado por la temporada. Del pulso con el Inter pasó a pelear por no despeñarse. La victoria en Génova la pasada jornada detuvo una hemorragia de dos derrotas seguidas que coincidió además con la ausencia de Modric, lesionado en el rostro.

El croata empezó en el banquillo junto a Rafael Leao, como si Allegri quisiera reservar una última bala para el caso de incendio. Y el incendio llegó.

El empate de Borrelli a los 20' cambió el aire del estadio. El Milan perdió de golpe la ligereza, empezó a jugar atenazado y se consumió lentamente en la espesura. Mucho balón, poca alma. Mucha ansiedad y ninguna claridad. Así llegó el descanso y así siguió la segunda parte, mientras las noticias del resto de campos mantenían provisionalmente al Milan entre los cuatro primeros.

Hasta que apareció Juan Rodríguez para escribir la tragedia. Maignan firmó un paradón a un cabezazo de Borrelli, pero el rechace cayó muerto en el área y el uruguayo, libre de marca, empujó el balón a la red. Al mismo tiempo Malen adelantaba al Roma. En un instante, todo se vino abajo. El Milan ya no estaba en Champions y necesitaba dos goles para sobrevivir.

🇮🇹🔴🔵 Milan 1-2 Cagliari | Serie A



INCREÍBLE REMONTADA DEL CAGLIARI EN SAN SIRO POR PARTE DE JUAN RODRÍGUEZ



MILAN ESTÁ QUEDANDO FUERA DE LA CHAMPIONS LEAGUE Y ESTÁ CLASIFICANDO COMO 👀pic.twitter.com/B2p0TzPfCp https://t.co/wuVkHM0isp — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 24, 2026

Entonces Allegri echó mano de todo. Entró Modric con una máscara protectora. Después Leao. Después Füllkrug. Toda la artillería sobre el césped, aunque más desde la desesperación que desde la convicción. El equipo atacaba con prisa, no con fútbol.

Rabiot tuvo el empate en un centro de Leao, pero el partido estuvo mucho más cerca del 1-3. Maignan sostuvo al Milan como pudo ante Borrelli, Zappa y Mendy, que desperdició un mano a mano clarísimo. San Siro, mientras tanto, dejó de creer.

El final fue el esperado: pitidos y la resignación de finalizar otra temporada en la que el Milan volvió a naufragar con una sexta plaza insuficiente para un equipo de su historia. San Siro terminó mirando al palco. Pidió explicaciones a la dirección del club mientras el Roma y el Como celebraron su clasificación para la Champions.