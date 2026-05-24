Bentancur se salvó, Bueno al descenso y Ugarte a la Champions: así terminaron los uruguayos en Premier League

Rodrigo Bentancur fue el protagonista de la jornada porque el Tottenham Hotspur finalmente logró salvarse del descenso tras una temporada para el olvido. El uruguayo empezó como titular y fue sustituido a los 82 minutos de juego en el equipo de Londres. Los Spurs vencieron por 1 a 0 al Everton para consumar, recién en la última fecha, su permanencia en Primera División.

El uruguayo cerró la temporada con un total de 34 partidos jugados, un gol convertido, una asistencia y un porcentaje del 86% en pases precisos, según la plataforma Sofascore.

Estadísticas de Rodrigo Bentancur en la temporada 2025/26 Gráfico: Sofascore

El gol de la victoria lo convirtió el portugués João Palhinha a los 43 minutos del primer tiempo para asegurarle al Tottenham un lugar en la próxima Premier League, categoría en la que juega de forma ininterrumpida desde 1978. Por otra parte, el West Ham fue el equipo condenado al tercer descenso a Championship y, a pesar de golear 3 a 0 al Leeds, el equipo descendió luego de 14 años en la máxima categoría.

¡LOS SPURS QUIEREN LA PERMANENCIA! Palhinha la empujó luego del rebote y marcó el 1-0 de Tottenham sobre Everton. ¡HASTA CUTI ROMERO SE SUMÓ A LOS FESTEJOS!



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Los otros dos equipos descendidos fueron el Burnley, que terminó penúltimo, y el Wolverhampton de Santiago Bueno, que terminó en la última posición. Estos se enfrentaron entre sí por la fecha 38 y el resultado final fue un 1 a 1 que hundió a los Wolves en el puesto 20 de la tabla. El defensa uruguayo, que fue elegido esta semana como el mejor jugador de la temporada en su equipo, fue titular y jugó los 90 minutos.

En total, el futbolista uruguayo jugó 33 partidos en la temporada, convirtió cuatro goles, dio dos asistencias y se consolidó como titular indiscutido del equipo.

Por último, Manuel Ugarte no sumó minutos en la goleada 3 a 0 del Manchester United frente al Brighton. El mediocampista uruguayo acumula seis partidos consecutivos sin jugar, incluyendo el partido contra el Sunderland que se perdió por lesión. Su último encuentro fue el 13 de abril, cuando el United cayó frente al Leeds por 2 a 1 y Ugarte completó los 90 minutos de juego.

Sin embargo, el Manchester United cerró un gran año y volverá a jugar Champions League la próxima temporada. Los Diablos Rojos terminaron terceros en la clasificación y superaron con enorme diferencia el decimoquinto puesto obtenido en la campaña anterior (2024/25). La gran estrella y capitán del equipo fue el portugués Bruno Fernandes, quien se convirtió en este último partido, en el jugador con más asistencias convertidas en una sola temporada de Premier League en toda la historia.