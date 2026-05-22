Pep Guardiola dejará el Manchester City cuando termine la temporada tras 10 años y ya suena un reemplazante

Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City una vez que finalice la temporada, a pesar de que tenía un año más de contrato con el equipo. Desde su llegada en 2016, se convirtió en el técnico más laureado en la historia del club tras conquistar seis Premier League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga y la primera Champions League en la historia de la institución.

Previo a su llegada al Manchester City, Guardiola dirigió con éxito al Barcelona (2008 a 2012) y al Bayern Munich (2013 a 2016), pero el período a cargo del club inglés fue el más largo de su carrera. En total, Guardiola dirigió para el Manchester City 593 partidos y obtuvo 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una Champions, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Aunque tenía un año más de contrato, después de firmar una renovación por dos años a finales de 2024, Guardiola decidió marcharse del City después de una temporada en la que conquistó el doblete de copas nacionales: la Copa de la Liga que le ganó al Arsenal y la FA Cup en la que venció al Chelsea.

Por otra parte, en las últimas dos temporadas, el equipo no pudo consagrarse en las dos competiciones de mayor importancia. Terminó tercero en la Premier League 2024/25 y segundo en esta temporada 2025/26, en la que el Arsenal fue campeón. Por Champions League, cayó dos veces consecutivas frente al Real Madrid, en la temporada 2024/25 en fase de playoffs y este año en octavos de final.

Su sustituto apunta a ser Enzo Maresca, que se marchó en enero del Chelsea por discrepancias con la directiva y que ya trabajó en el City en el pasado como preparador de la cantera y como asistente del propio Guardiola.

La marcha de Guardiola la habían anticipado otras salidas del club, como la del preparador físico de toda su carrera, Lorenzo Buenaventura, y la de su director de fútbol, Aitor 'Txiki' Begiristain, el verano pasado.

El siguiente paso en la carrera de Guardiola como director técnico no está claro, pero el Manchester City anunció a través de sus redes sociales que seguirá relacionado al City Football Group desde el rol de embajador global. Desde esa función, el español brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos específicos. A nivel de clubes no parece que haya nadie que pueda igualar lo que le ofrece el City y, según ha expresado el técnico, su sueño siempre fue dirigir a una selección.

Con información de EFE