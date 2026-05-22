Está decidido: pese a la propuesta de Conmebol, el Mundial de 2030 seguirá teniendo 48 selecciones

A menos de 20 días para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la Copa del Mundo de 2030 también toma protagonismo en relación a la posibilidad de que participen aún más selecciones. Algunos medios europeos publicaron que FIFA estaría analizando volver a aumentar el número de equipos, pero esto no es así según pudo saber Ovación.

En Uruguay 1930 fueron 13 equipos, cuatro más en Italia 1934 y pasaron a ser 24 países en España 1982. El Mundial de Francia 1998 fue el primero con 32 selecciones y para Canadá, México y Estados Unidos 2026 van a ser por primera vez 48 equipos.Pero, ¿por cuánto tiempo más?

Aunque pasaron 28 años desde la última vez que se aumentó el número de selecciones, algunos medios europeos como Diario AS de España y L’Equipe de Francia, publicaron que FIFA estaría analizando la posibilidad de aumentar otra vez el número de participantes para que sean 64 en 2030; algo que interesa en Sudamérica.

"Estamos convencidos de que la celebración del centenario será única, porque solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial", dijo Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en su 80° Congreso Ordinario. La intención del paraguayo, apoyada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es que todo un grupo del Mundial de Portugal, España y Marruecos 2030, al aumentar el número de participantes, se pueda disputar íntegramente en Sudamérica. Pero esto no será así.

Según pudo saber Ovación, con fuentes con conocimiento de causa en esta situación, para la Copa del Mundo de 2030 no se aumentará el cupo de clasificados, seguirán participando 48 selecciones, y solamente se jugarán tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además de que algunas federaciones encuentran algo de oposición a la idea que defiende Domínguez, FIFA ya tomó la decisión e incluso Concacaf y UEFA, por ejemplo, ya anunciaron sus eliminatorias para el Mundial de Portugal, España y Marruecos sin aumentar el número de clasificados. En menos de 20 días inicia el Mundial 2026 y estrenará formato de 48 equipos que parece haber llegado para quedarse.