Estadios del Mundial 2026: la necesaria adaptación y las amenazas en los dos que recibirán a Uruguay

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 será histórico por muchos motivos: será el primero con 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se jugará en 16 estadios distribuidos en tres países. Pero además, presentará un desafío logístico y técnico enorme porque varias de las sedes pertenecen habitualmente a la NFL y utilizan superficies sintéticas que deberán ser modificadas especialmente para la Copa del Mundo.

FIFA confirmó desde hace tiempo que todos los encuentros se disputarán sobre césped natural o híbrido con predominio natural, incluso en estadios acostumbrados a la carpeta sintética. Otra de las normas de la federación es que los recintos no mantendrán sus nombres patrocinados y en la mayoría de los casos tendrán el nombre de sus ciudades.

La selección de Uruguay ya conoce dónde jugará sus tres partidos de la fase de grupos y tendrá un recorrido particular: dos encuentros en Estados Unidos y uno en México, incluyendo un escenario con altura.

El debut celeste será el 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. El mismo estadio recibirá también el segundo partido del equipo de Marcelo Bielsa, el 21 de junio ante Cabo Verde.

El calor es una amenaza en Miami, la primera sede de la Celeste:

El Hard Rock, casa de los Miami Dolphins de la NFL, tiene capacidad para unas 65.000 personas y una particularidad importante: a diferencia de muchas sedes estadounidenses, ya utiliza césped natural de forma permanente. Además, cuenta con una gran cubierta que protege buena parte de las tribunas del fuerte calor y la humedad de Florida. Aun así, el clima es una amenaza en Miami.

Según científicos de World Weather Attribution, un cuarto de los partidos del Mundial 2026 superarán los umbrales de seguridad de FIFPRO (organización que representa a los jugadores profesionales) en cuanto a la temperatura. El 25% de los encuentros superará los 36 grados en calor seco o 28 en condiciones de alta humedad.

El grupo de profesionales de WWA también detectó que más de un tercio de los partidos de alto riesgo en cuanto a la temperatura se disputan en sedes sin aire acondicionado, entre ellas Miami. Además se encuentran Kansas City, New York, New Jersey y Philadelphia.

Hard Rock Stadium durante el partido entre Real Madrid y Juventus por el Mundial de Clubes. Foto: FIFA

Uruguay cerrará su grupo en el Mundial, en México y con altura:

El tercer encuentro de Uruguay en el Grupo H será el 26 de junio frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara, que durante el Mundial será denominado oficialmente “Estadio Guadalajara” por las normas FIFA sobre patrocinadores.

Ese escenario mexicano aparece como uno de los más particulares del torneo. Está ubicado en Zapopan, a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y posee un diseño arquitectónico muy llamativo: gran parte de su estructura está hundida bajo tierra y cubierta exteriormente por una especie de loma verde que lo hace parecer un volcán.

El estadio tiene capacidad cercana a los 48.000 espectadores y utiliza césped natural. Además de partidos de fase de grupos, será una de las sedes más importantes de México durante la Copa del Mundo.

Vista aérea del estadio de Guadalajara, donde Uruguay jugará ante España en el Mundial 2026. Foto: FIFA

Desafío: la adaptación de los estadios al césped natural o híbrido

En total, Estados Unidos albergará 11 sedes, México tendrá tres y Canadá dos. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Aunque normalmente utiliza césped sintético, ya comenzó el proceso de instalación de un campo natural especial para el Mundial.

Algo similar ocurrirá en estadios emblemáticos como el AT&T Stadium de Dallas, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Lumen Field de Seattle, todos acostumbrados a superficies artificiales y obligados a realizar modificaciones exigidas por FIFA.

Fotografía que muestra luces de cultivo sobre la cancha del estadio AT&T, en Dallas, que recibirá nueve partidos del Mundial FIFA 2026. Foto: EFE

La cuestión de las canchas tomó todavía más relevancia después de las fuertes críticas que recibieron algunos campos utilizados en la Copa América 2024 en Estados Unidos. Desde entonces, FIFA aceleró pruebas y trabajos para garantizar superficies más estables y seguras para los futbolistas.

El Estadio Azteca de México hará historia: tres veces mundialista

Entre las sedes históricas sobresale el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Mundiales diferentes tras haber recibido encuentros en 1970 y 1986. También destaca el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos deportivos más costosos y tecnológicos construidos en el mundo.

Estadio Azteca de la Ciudad de Estadio Azteca en Ciudad de México.. Foto: @ClubAmérica

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por cantidad de equipos y partidos. También representará una transformación inédita para muchos estadios norteamericanos, que deberán adaptar dimensiones, césped y estructuras para cumplir con los estándares que exige FIFA en la máxima cita del fútbol.