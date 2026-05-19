Fue nombrado mejor jugador del Chelsea en la temporada horas después de haber sido excluido del Mundial 2026

João Pedro vivió una jornada de sensaciones totalmente opuestas. El delantero brasileño fue elegido este martes como el mejor jugador de la temporada del Chelsea por los aficionados del club inglés, aunque apenas unas horas antes quedó fuera de la convocatoria definitiva de Brasil para el Mundial 2026.

El atacante, fichado desde Brighton & Hove Albion en julio de 2025, tuvo un impacto inmediato en Stamford Bridge y se ganó rápidamente el cariño de la afición blue. Según informó oficialmente Chelsea, João Pedro obtuvo más del 60% de los votos de los hinchas, superando en la elección a Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

“¡Enhorabuena por una excelente temporada, JP!”, publicó el club inglés en sus redes oficiales tras confirmar el reconocimiento individual para el brasileño.

La distinción llegó después de una campaña consagratoria. João Pedro cerró la temporada con 20 goles y cinco asistencias en 49 partidos, siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Solo Enzo Fernández y Pedro Neto disputaron más encuentros que él durante el curso.

Además de su regularidad, el delantero tuvo actuaciones decisivas en momentos importantes. En el Mundial de Clubes fue clave para la conquista del título al marcar dos goles en semifinales y otro en la final. También brilló en la UEFA Champions League con un doblete frente al Napoli y firmó un triplete ante Aston Villa en la Premier League.

Su rendimiento reciente también refleja el gran momento futbolístico que atraviesa: convirtió 13 goles en sus últimos 22 partidos en todas las competiciones.

Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙 pic.twitter.com/bkCyUyECEq — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2026

Con estos números, João Pedro ingresó en un grupo selecto de la historia del Chelsea. Se transformó en el undécimo jugador del club en alcanzar los 20 goles en su temporada debut durante la era Premier League y es el sexto futbolista blue en participar directamente en al menos 20 goles en su primer año. Antes lo habían conseguido Jimmy Floyd Hasselbaink, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fàbregas y Cole Palmer.

Pese al reconocimiento individual y su gran presente en Inglaterra, el atacante no logró convencer al cuerpo técnico de la selección brasileña y quedó fuera de la nómina definitiva para el Mundial 2026. Tras conocerse la decisión, João Pedro compartió un mensaje en sus redes sociales.

OH NON ! 💔



La famille de Joao Pedro 🇧🇷 s’était réunie et a attendu toute la soirée que Carlo Ancelotti dise le nom du joueur de Chelsea… EN VAIN…😨



🎥 @geglobo pic.twitter.com/h1CHNOVxMF — Actu Foot (@ActuFoot_) May 19, 2026

“Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Lamentablemente, no pude cumplir mi sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración. Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol”, expresó el delantero.

Y cerró con un mensaje de apoyo para la Canarinha: “Les deseo mucha suerte a todos los que están allí y seré un aficionado más animándolos a traer a casa el sexto título”.