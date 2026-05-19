¡Arsenal volvió a gritar campeón! Los Gunners ganaron la Premier League tras 22 años con un final de locos

Parecía que se le escapaba, como otra tantas veces, y justo ante el mismo rival de los últimos años, el Manchester City. Sin embargo, la historia tuvo final feliz y Arsenal volvió a gritar campeón en la Premier League luego de 22 años.

Tras la el empate del equipo de Pep Guardiola frente a Bournemouth por 1-1, los Gunners cortaron una sequía de más de dos décadas sin poder ganar el certamen más importante del fútbol británico. No fue un camino sencillo para los dirigidos por Mikel Arteta, ya que sufrieron y mucho para obtener su título número 14 de liga.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Hubo un momento en el que los Gunners vieron que la posibilidad de dar la vuelta olímpica parecía esquiva. Y eso aconteció el pasado 19 de junio cuando el Manchester City los venció por 2-1. Con ese resultado, el Ciudadano había alcanzado la línea del Arsenal con 70 puntos, pero al tener más goles a favor quedó en la cima de la Premier League.

Lo mismo de otros años: al Arsenal se le escapaba el título como agua entre los dedos. No obstante, recibió una ayuda divina y fue el sorpresivo empate 3-3 del Manchester City contra el Everton. En tanto que los Gunners cumplieron los deberes y ganaron para volver a ponerse en la cima del certamen por una ventaja de dos unidades (76 a 74).

En ese contexto, Arsenal sabía que si ganaba los tres partidos que le restaban iba a poder alzar la Premier League. Aunque no fue necesario esperar hasta el final porque este martes el City igualó contra el Bournemouth y los Gunners volvieron a gritar campeones a una fecha del final.

La última vez que había ganado la Premier League

La temporada 2003-2004 es una de las mejores en la historia del Arsenal, ya que ese equipo —que era dirigido por el francés Arsène Wenger, quien estuvo en el club por 22 años— se proclamó campeón invicto de la Premier League. Porque cosechó 26 victorias y 12 empates.

Aún hay más

Antoine Griezmann y Leandro Trossard en el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Foto: AFP.

La temporada aún no llegó a su fin para el Arsenal. Si bien ganó el título que tanto quería, todavía tiene la gran chance de sumar un trofeo que nunca ganó en la historia: la Champions League.

El conjunto británico disputará la final de la Orejona de este sábado 30 de mayo ante París Saint Germain, vigente campeón, en el Puskás Aréna, desde la hora 16:00 (ESPN y Disney+).