Álvaro Rodríguez hizo un golazo que salvó al Elche del descenso y bajó al Girona de Christian Stuani: miralo

Álvaro Rodríguez fue protagonista en la última fecha de la LaLiga. En una jornada donde el descenso se robaba los flashes, el uruguayo anotó un golazo que sirvió para que el Elche empatara en su visita a Girona 1-1 y se salvara, al descender al equipo catalán capitaneado por Christian Stuani.

El Toro demostró su categoría como "9", aguantó la pelota de espalda ante dos defensores y con un zurdazo brutal de media vuelta festejó el tanto que terminó salvando la permanencia de los Franjiverdes. El delantero fue reemplazado a los 75' y fue valorado por Sofascore, como el mejor jugador del partido.

El uruguayo tuvo minutos después del gol un zurdazo que se perdió ancho en el primer palo, en un partido que comenzó a ganar protagonismo de Girona, que intentó con remates de larga distancia, frente a un Paulo Gazanniga que no mostró seguridad dand rebotes. De hecho, el equipo catalán pudo llegar al empate recién iniciado el segundo tiempo, tras un tiro libre de Azzedine Ounahi al primer palo, que luego aprovechó Arnau Martínez luego de un rebote que volvió a dar el arquero argentino.

A los 62' minutos Rodríguez fue nuevamente protagonista, al poner en carrera a Germán Valera, pero el español no pudo encontrar el arco luego de un buen remate cruzado. Elche coqueteó sobre el final con el descenso, pero el travesaño lo salvó tras un potente remate de Thomas Lemar.

Christian Stuani ingresó a los 58' e intentó por arriba, tuvo un par de cabezazos pero ambos salieron sin potencia. Girona terminó incluso con su arquero dentro del área contraria, pero no pudo llegar al gol salvador.

Pero la última fecha tuvo emoción en la definición por las competiciones europeas, donde hubo festejos uruguayos. Celta de Vigo, que aseguraba Europa League con un empate, le ganó al Sevilla 1-0, con gol de Ilaix Moriba. Matías Vecino ingresó a los 74' en el vencedor.

Además, Getafe logró el boleto a la Conference League, gracias a un gol de Luis Milla. Mauro Arambarri completó el partido, Sebastián Boselli vio el partido del banco y Martín Satriano no estuvo a la orden por acumulación de amarillas.

El Azulón derrotó 1-0 a Osasuna, tres puntos necesarios ya que el Rayo Vallecano pudo sacarlo de Europa. El equipo de Alfonso Espino —que jugó los 90'— derrotó agónicamente al Alavés, que tuvo a Carlos Benavídez en cancha a partir del minuto 33'. De todas formas, el equipo de Vallecas tendrá la chance de volver a competir internacionalmente, si logra vencer a Crystal Palace el próximo miércoles, en la final de la Conference League. Si lo hace jugará la Europa League.