Guillermo Almada anunció que no continuará en Real Oviedo y desmintió un conflicto con Santi Cazorla

A dos días de cerrar su participación en LaLiga de España, que ya los tiene como descendidos, Guillermo Almada anunció que dirigirá su último partido con el Real Oviedo y no continuará pese a las intenciones del club de que lo hiciera pese a haber perdido la categoría. El entrenador uruguayo dio las razones para su salida y desmintió haber tenido conflictos con Santi Cazorla, jugador emblema del equipo.

“No vamos a continuar. Es una decisión personal. Es un gran orgullo de representar a un club tan prestigioso y a una afición tan pasional como es la del Oviedo, agradecemos muchísimo el ofrecimiento para que continuáramos la próxima temporada, pero decidimos por distintas circunstancias, que no vienen al caso, no continuar en la próxima temporada. Nos sentimos orgullosos y complacidos de que hayan pensado en nosotros para continuar el proyecto”, reconoció Almada, que este sábado a las 16:00 visitará al Mallorca que busca una victoria para seguir aspirando a la salvación.

El entrenador uruguayo llegó al banco del Oviedo con el equipo ya muy comprometido. Lleva dirigidos 21 partidos, consiguiendo cuatro triunfos, siete empates y 10 derrotas. A mediados de abril ilusionó a los hinchas carbayones con tres victorias en cuatro partidos, pero la producción del equipo decayó cuando el descenso se volvió inminente.

En el último partido (empate sin goles ante Celta de Vigo como local), los hinchas reprobaron a Almada y pidieron su renuncia, pero el entrenador aclaró que eso no tuvo peso en su decisión. “Los gritos de la gente no tienen nada que ver, son cosas normales en el fútbol. Ya teníamos la decisión tomada desde antes. Permanentemente sentimos el respaldo de la afición con los jugadores y con nosotros”, manifestó.

Guillermo Almada durante un partido entre Real Oviedo y Celta de Vigo por LaLiga de España. Foto: EFE

Desmintió haber tenido conflictos con Santi Cazorla

Almada, que anunció en conferencia de prensa que no continuará, fue consultado acerca de su relación con el plantel y particularmente con Santi Cazorla, una leyenda dentro del plantel del Real Oviedo. “Se inventó por algunos de ustedes que yo tuve un problema con Santi (Cazorla) y no lo tengo. Hemos tenido la mejor relación desde el primer día que hablé con él y se mostró muy dispuesto a colaborar desde el lugar que fuera, jugando o no. Siempre estableció que lo importante era la institución y siempre destacamos que era el primer jugador en llegar y el último en irse. Toda esa bola que inventó el periodismo no es real y no sé de dónde salió”, confesó el uruguayo.

Y volvió a insistir en la buena relación que su cuerpo técnico mantuvo con Cazorla. “Tiene más minutos con nosotros que con los otros entrenadores. Tomamos la decisión de ponerlo al final porque nos parecía que el equipo rival estaba más desgastado y él puede sobresalir más en ese juego. Ha sido un caballero con nosotros y de los pocos que no se perdió ningún entrenamiento”.

Santi Cazorla, jugador del Real Oviedo. Foto: EFE