Jorge Bava y sus dos meses en Nacional: ganó el 48% de los puntos, apenas el 33% en la Copa Libertadores

El ciclo de Jorge Bava al frente de Nacional atraviesa un momento de crisis marcado por la irregularidad. En apenas dos meses de gestión, el entrenador alternó triunfos con derrotas que golpearon fuerte tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, competencia en la que el tricolor quedó eliminado con una fecha de anticipación.

En total, Bava dirigió 14 partidos oficiales con un saldo de seis victorias, dos empates y seis derrotas. Nacional convirtió 26 goles, aunque recibió 23, una cifra que refleja las dificultades defensivas que acompañaron gran parte del proceso.

En la Copa Libertadores el balance fue de un triunfo, dos empates y dos derrotas, mientras que en el torneo local cosechó cinco victorias y cuatro caídas, sin registrar empates. En el Gran Parque Central, sumando competencia local e internacional, el equipo de Bava ganó tres encuentros, empató uno y perdió dos.

El debut del entrenador generó ilusión inmediata. Nacional goleó 3 a 0 a Cerro Largo en el Gran Parque Central en una actuación que parecía marcar el inicio de una recuperación futbolística y anímica. Días más tarde llegó otro triunfo ante Montevideo City Torque por 3 a 2, para encadenar dos victorias consecutivas.

Sin embargo, la regularidad nunca apareció. En la previa del debut copero, Nacional cayó 1 a 0 ante Central Español como local por el Apertura y comenzaron las primeras dudas.

El estreno internacional fue en Chile frente a Coquimbo Unido. Nacional estuvo cerca de llevarse un triunfo importante como visitante, pero recibió el empate en los minutos finales y el 1 a 1 dejó sensación de derrota.

El regreso al campeonato local tampoco trajo tranquilidad. El tricolor cayó 4 a 2 frente a Deportivo Maldonado en el este del país y Bava acumuló tres partidos consecutivos sin ganar en el inicio de su ciclo.

La mejor versión del equipo apareció luego en la Copa Libertadores. Nacional derrotó 3 a 1 a Deportes Tolima en el Gran Parque Central. A eso se sumó un valioso triunfo 3 a 1 frente a Liverpool como visitante, resultado que devolvió algo de calma puertas adentro.

Jorge Bava se retira del campo de juego del Estadio Centenario tras la derrota de Nacional ante Albion. Foto: Ignacio Sánchez.

Pero la estabilidad volvió a durar poco. La irregularidad se transformó en el sello del equipo y Nacional ingresó en una racha que terminó comprometiendo seriamente el semestre.

Primero perdió 2 a 1 ante Danubio en el Gran Parque Central; luego viajó a Perú y cayó 4 a 2 frente a Universitario; y posteriormente volvió a perder en el ámbito local, esta vez 3 a 2 ante Albion en el Estadio Centenario.

La crisis futbolística se profundizó todavía más con la dura derrota 3 a 0 frente a Deportes Tolima en Colombia, un encuentro en el que Nacional se vio ampliamente superado y que dejó comprometida su continuidad internacional.

Ese contexto provocó una fuerte reacción de los hinchas tricolores. La tensión escaló al punto de que referentes de la barra acudieron a Los Céspedes para mantener un intercambio con el plantel tras la serie de malos resultados.

Después de ese episodio, Nacional logró reaccionar parcialmente en el torneo local con dos victorias consecutivas: goleó 4 a 0 a Cerro y luego venció 2 a 1 a Montevideo City Torque.

Sin embargo, el empate sin goles frente a Universitario terminó decretando la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores con una fecha aún por disputarse, cerrando así los primeros dos meses de Jorge Bava al mando con más dudas que certezas.