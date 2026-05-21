La jornada de Libertadores: Batacazo de Cerro Porteño en Brasil y ya son nueve los clasificados a octavos

Cerro Porteño dio uno de los grandes golpes de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores al derrotar 1 a 0 a Palmeiras en condición de visitante y asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo paraguayo llegó a 10 puntos y quedó como líder del grupo F, dejando al Verdão segundo con ocho unidades.

El único gol del encuentro lo marcó el argentino Pablo Vegetti a los 48 minutos tras una asistencia del uruguayo Fabricio Domínguez, que fue titular y una de las figuras del equipo azulgrana. Del lado brasileño, Emiliano Martínez jugó 71 minutos en Palmeiras que ahora deberá definir su clasificación en la última jornada frente a Junior como local.

En el otro partido del grupo, Junior de Barranquilla consiguió su primer triunfo al imponerse 3 a 2 sobre Sporting Cristal y mantiene chances de quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana. El conjunto colombiano deberá vencer a Palmeiras en San Pablo y esperar una derrota de los peruanos ante Cerro Porteño.

En Junior estuvo en el banco el uruguayo Mauro Silveira, mientras que Leandro Sosa disputó el primer tiempo para Sporting Cristal.

Por el grupo G, Liga de Quito también selló su clasificación tras derrotar 2 a 0 a Lanús en Ecuador. El conjunto local alcanzó los nueve puntos y le sacó tres de ventaja al elenco argentino, al que además supera en el criterio de enfrentamientos directos.

Un gol en contra de Felipe Peña Biafore y otro tanto de Fernando Cornejo en tiempo de descuento le dieron la victoria al conjunto ecuatoriano. El uruguayo Gianfranco Allala disputó todo el encuentro en Liga de Quito, mientras que Gonzalo Pérez permaneció como suplente en Lanús.

Además, Flamengo con minutos de Nicolás de la Cruz, consiguió un triunfo clave en el grupo A al derrotar 1a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná y quedó muy cerca de asegurar el primer lugar de la serie.

El único gol del encuentro lo marcó Pedro en el segundo tiempo tras un error del arquero uruguayo Fernando Muslera, en una jugada que terminó siendo decisiva para el desarrollo del partido.

Con este resultado, el Mengão se clasificó a octavos de final, mientras que el equipo argentino quedó tercero y deberá jugarse la clasificación en la última fecha frente a Independiente Medellín.

También por el mismo grupo, se dio la agónica victoria de Independiente Medellín sobre Cusco por 3 a 2 en la altura peruana. El conjunto colombiano se quedó con un triunfo clave gracias a un gol de Alexis Serna en el minuto 98 y llegó con vida a la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores.

Francisco Fydriszewski había abierto la cuenta para el DIM, mientras que Brayan Perlaza también anotó en el cierre para un equipo que logró remontar dos veces y ahora peleará mano a mano la clasificación con Estudiantes de La Plata. Cusco, por su parte, quedó eliminado de toda competencia internacional.

Los equipos que ya están clasificados a octavos de final de Copa Libertadores: Independiente Rivadavia, Rosario Central, Corinthians, Mirassol, Independiente del Valle, Flamengo, Coquimbo Unido, Cerro Porteño y Liga de Quito.