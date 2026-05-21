Federico Nieves, DT de Albion, próximo rival de Nacional: el secreto de "salir jugando para generar espacios"

Hace poco más de dos semanas, Albion le ganó a Nacional en el Centenario con un gol de 22 toques y más de un minuto de posesión. La jugada no solo recorrió las redes sociales, también resumió a la perfección la idea futbolística que el entrenador Federico Nieves pretende plasmar en uno de los equipos sensación del primer semestre de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Posesión, juego por abajo, movilidad y ocupación de espacios para encontrar ventajas. Un estilo que entiende a los jugadores como piezas de ajedrez dentro de un tablero de 105 por 68 metros y que hoy explica por qué Albion marcha cuarto en la Tabla Anual, y acumula una racha de 10 partidos sin perder: siete victorias y tres empates.

Sin embargo, Nieves prefirió poner el foco en el trabajo colectivo y la estructura del club antes que en los elogios hacia su idea futbolística: “Primero es consecuencia de la calidad de jugadores que tiene el club. También de todo lo que nos brinda Albion para desarrollar las tareas del día a día. Estamos en un club muy ordenado y eso va desde la utilería y la sanidad hasta la prevención de lesiones, el trabajo de los profes y el área de videoanálisis y datos para estudiar rivales y monitorear nuestro propio rendimiento”, explicó en diálogo con Ovación.

El entrenador también destacó el valor del entrenamiento cotidiano como base del crecimiento del equipo: “Yo creo mucho en el proceso y en la mejora continua del futbolista producto del trabajo diario”.

En contraste con el viejo mito de que el fútbol uruguayo se juega de punta para arriba, Nieves considera que la dificultad pasa por sostener el método pese a los resultados: “Reconozco que muchas cosas que proponemos son contraculturales y requieren de un proceso de entrenamiento. Con el tiempo, el jugador incorpora más esa manera de jugar y el equipo termina fluyendo más parecido a lo que pretendemos”.

Y agregó que “todo parte de cómo se armó el plantel”. Que durante el período de pases trabajaron área deportiva, gerencia y scouting para encontrar “perfiles de jugadores idóneos para esta manera de jugar”. “Tenemos futbolistas identificados con la idea y los otros se adaptaron muy bien”, señaló.

Para Nieves, el concepto de “salir jugando” no es un capricho, es la manera de encontrar espacios entre las líneas de presión del rival: “Nosotros salimos jugando buscando atraer al rival. Si el rival nos viene a presionar arriba, cuando superamos esa presión aparecen más espacios cerca del arco rival. Si logramos que la pelota llegue limpia al último tercio, los delanteros reciben en mejores condiciones y pueden ser más efectivos”.

Reveló también que algunos equipos directamente optan por esperarlos en bloque bajo: “Ahí también tenemos que encontrar otras herramientas para vulnerarlos”.

Sebastián Jaume, arquero de Albion, en el partido ante Defensor Sporting por el Apertura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Pero para sostener una racha como la actual no alcanza únicamente con jugar bien y hacer goles. También es clave defenderse y evitar recibirlos. Ahí aparece la figura del arquero Sebastián Jaume, figura en el último empate sin goles ante Wanderers y durante todo el semestre: “Sigue creciendo. El desafío era consolidarlo en Primera y Luis López, el entrenador de arqueros, está haciendo un trabajo espectacular con él”, afirmó. Y profundizó: “Wanderers tuvo algunas situaciones claras producto del juego directo, segundas pelotas y rebotes. Eran jugadas difíciles para el arquero porque quedaban favorables para el delantero y él respondió muy bien”.

Albion vuelve a enfrentar el sábado a Nacional con el antecedente de su victoria todavía fresco: “Vamos a enfrentar a un gran rival, con un plantel de mucha jerarquía y un entrenador que ya tiene más semanas de trabajo y seguramente haya incorporado más cosas a su modelo”. Esta vez será por el Intermedio y en el GPC, pero con la misma premisa innegociable del Pionero de jugar el fútbol que sabe: por abajo.