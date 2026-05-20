La dupla olímpica uruguaya de Vela finalizó en el puesto 12 y cerró un gran Mundial en Francia

Hernán Umpierre y Fernando Diz continúan consolidándose entre los mejores exponentes de la vela mundial. La dupla uruguaya finalizó en el puesto 12 del Mundial de la clase 49er, que se disputó en Quiberon, Francia, con la participación de 82 embarcaciones de primer nivel.

Los celestes llegaron a la competencia como líderes del ranking mundial de la categoría y lograron meterse en la flota de oro, aunque no consiguieron clasificar a la medal race reservada para los 10 mejores del campeonato.

Tras 12 regatas de alta exigencia, los uruguayos cerraron su participación con 95 puntos netos,119 en total antes del descarte, luego de registrar las siguientes posiciones: 19°, 6°, 7°, 7°, 1°, 8°, 11°, 10°, 3°, 24° (descartada), 5° y 18°.

El título quedó en manos de los neozelandeses Seb Menzies y George Lee Rush, mientras que Austria y Países Bajos completaron el podio del certamen.

Más allá de no ingresar a la definición por medallas, Umpierre y Diz ratificaron el enorme crecimiento que vienen teniendo en el circuito internacional. Semanas atrás alcanzaron el número uno del ranking mundial luego de finalizar quintos en el tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en Palma de Mallorca.

Además, este año conquistaron el Grand Prix de Portugal en Vilamoura, reafirmando una regularidad que los mantiene entre las referencias de la clase 49er.

Hernán Umpierre y Fernando Diz en el Mundial de Vela Foto: Prensa Trofeo Princesa Sofía

La dupla uruguaya acumula una destacada trayectoria internacional en los últimos años. En 2024 conquistó el Campeonato Europeo Abierto en La Grande Motte, Francia, y también fue vicecampeona en el Trofeo Princesa Sofía. Un año antes obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, resultado que les permitió asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminaron en el décimo lugar tras acceder a la medal race.

Dentro de su historial también sobresalen el título en el Campeonato Asiático de Omán y el Europeo sub-23 logrado en República Checa en 2021. En 2020, además, fueron campeones europeos juveniles y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial sub-23 disputado en Polonia.

Con apenas algunos años en la elite, Umpierre y Diz siguen posicionando a Uruguay entre los grandes protagonistas de la vela internacional.