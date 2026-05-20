Los Teros en el SVNS World Championship de Valladolid: grupos, días, hora de los partidos y un regreso de nivel

Los Teros se aprontan para una nueva presencia en el SVNS World Championship 2026 que consta de tres etapas y que ente el 29 y el 31 de mayo tendrá la segunda que se disputará en Valladolid, España.

El equipo de Gabriel Puig viene de jugar la primera fecha en Hong Kong, donde logró el noveno puesto luego de conseguir dos triunfos y tres derrotas, lo que le permitió quedarse con la Bowl Cup del torneo que tiene la presencia de las 12 mejores selecciones del mundo.

Los Teros Seven fueron parte de un durísimo Grupo A del certamen en el que comenzaron su andar cayendo ante Sudáfrica 12-7 en un ajustado marcador que Uruguay emparejó sobre el final. Luego, vino la derrota contra Los Pumas de Argentina 40-19 y la caída ante España 21-0 para cerrar la serie y pasar a jugar por el noveno lugar.

En las semifinales por esa posición, la Celeste consiguió una gran victoria frente a Alemania por 35 a 12 y el siguiente partido puso a Gran Bretaña del otro lado, pero en una muy buena presentación, Uruguay se impuso en cifras de 26 a 14 en un vibrante encuentro que cerró la participación de Los Teros en la competición en la que conquistó la Bowl Cup.

En su regreso a la elite del seven, Uruguay estuvo a la altura y compitió contra los mejores del mundo logrando un meritorio noveno lugar en la primera fecha del SVNS World Championship 2026 que ahora tendrá la segunda que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo en Valladolid, España.

Los Teros en la primera etapa del Sevens World Championship. Foto: @Teros7s.

En ese torneo, la Celeste será parte del Grupo B junto a Nueva Zelanda, Los Pumas de Argentina y Alemania. En el Grupo A estarán Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña, mientras que el Grupo C lo integrarán España, Fiji, Francia y Estados Unidos.

Para este cierre de temporada de Seven, el plantel sumó a Ignacio Facciolo, wing de 24 años de Peñarol Rugby que volverá al Seven y será un refuerzo de nivel para afrontar las próximas competencias internacionales.

El estreno de Los Teros Seven será el viernes 29 de mayo a las 5:44 de la mañana de Uruguay frente a Nueva Zelanda y ese mismo día, pero desde las 10:35 el rival será Argentina. El sábado 30 de mayo a las 7:17 de la mañana, los celestes se medirán con Alemania para cerrar su participación en el Grupo B del certamen.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros se clasifican para jugar los cuartos de final por el título, mientras que el restante segundo y todos los terceros disputarán la Bowl Cup por el noveno puesto.

Tras la etapa de Valladolid, el SVNS World Championship 2026 tendrá su tercera u última fecha en Burdeos, Francia, entre el 5 y el 7 de junio en lo que será un torneo clave porque definirá los ocho equipos que jugarán en la División 1 de la próxima temporada del Circuito Mundial y los cuatro que disputarán la División 2.