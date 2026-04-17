Los Teros en el Seven de Hong Kong: del casi batacazo a la digna actuación frente a Los Pumas de Argentina

Los Teros comenzaron su andar en el Seven World Championship que este fin de semana tiene su primera etapa en Hong Kong, donde en la madrugada de este viernes, el equipo de Gabriel Puig disputó sus dos primeros encuentros.

En el estreno, Uruguay enfrentó a Sudáfrica desde las 00:39 de este viernes y perdió por un ajustado 12-7 en un partido en el que la Celeste logró un punto de bonificación al anotar un try sobre el cierre del encuentro a través de Diego Ardao.

Tristan Leyds —también puso una conversión— y Selvyn Davids anotaron los puntos del equipo sudafricano y Diego Ardao con un try y Juan Manuel Tafernaberry los del conjunto sudamericano.

La segunda presentación de Los Teros Seven fue nada menos que frente a Los Pumas de Argentina, que se impusieron en cifras de 40 a 19 en una digna presentación del conjunto uruguayo que luchó hasta donde pudo ante un rival de primer nivel.

Luciano González en dos oportunidades, Pedro De Haro, Santiago Mare, Gregorio Pérez Pardo y Marcos Moneta apoyaron los tries de los albicelestes, mientras que Pedro De Haro por dos, Santiago Mare, Santiago Vera Feld y Joaquin Pellandini anotaron las conversiones.

🇺🇾🤩 ¡MAGIA CHARRÚA EN HONG KONG!



ℹ️ Alfonso Vidal recibió por la punta izquierda tras dos grandes destrezas individuales para cerrar la victoria argentina sobre Los Teros 7s por 40-19.



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Por el lado de Uruguay, Alfonso Chahnazaroff, Joaquin Fresnedo y Alfonso Vidal fueron los autores de los tries, al tiempo que Juan Manuel Tafernaberry puso dos conversiones.

Ahora, luego de las dos primeras presentaciones en el Grupo A, Uruguay está en el último lugar ya que España dio otro batacazo y venció a Sudáfrica 31 a 12.

La tercera presentación para el equipo de Gabriel Puig en su serie será precisamente ante los españoles este viernes desde la hora 23:16 de Uruguay y el encuentro se podrá ver en vivo a través de Dinsey+ y la plataforma de RugbyPass.

🇺🇾🤩 ¡MAGIA DE ARDAO Y TRY DE FRESNEDO!



ℹ️ Joaquín aprovechó el gran recurso de Diego para apoyar el segundo try uruguayo frente a Los Pumas 7s.



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Cabe recordar que en el Grupo B están Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania, mientras que el Grupo C tiene a los equipos de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia.

Los dos primeros de cada serie más los dos mejores terceros se clasificarán a los cuartos de final por el título, mientras que los restantes equipos jugarán por las posiciones del noveno al duodécimo puesto de este certamen en Hong Kong.

La segunda fecha del Seven World Championship será en Valladolid, España, entre el 29 y el 31 de mayo, al tiempo que la tercera y última se jugará en Bordeaux, Francia, del 5 al 7 de junio.