Los Teros le hicieron frente a los mejores del Circuito Mundial de Seven y conquistaron el noveno puesto

Los Teros se quedaron con el noveno puesto del Seven de Hong Kong que significó la primera etapa de las tres que tendrá el SVNS World Championship 2026. El equipo uruguayo conquistó la Bowl Cup con un saldo de dos triunfos y tres derrotas.

El equipo de Gabriel Puig fue parte de un durísimo Grupo A del certamen en el que la Celeste comenzó su andar cayendo ante Sudáfrica 12-7 en un ajustado marcador que Uruguay emparejó sobre el final. Luego, vino la derrota contra Los Pumas de Argentina 40-19 y ante España 21-0.

Tras cerrar la fase inicial sin victorias, Los Teros Seven pasaron a jugar por el noveno puesto del certamen y en las semifinales por esa posición, consiguieron una gran victoria frente a Alemania por 35 a 12.

El siguiente partido puso frente a la Celeste a Gran Bretaña y en otra muy buena presentación, Uruguay se impuso en cifras de 26 a 14 en un vibrante encuentro que cerró la participación del combinado Celeste en la competición en la que conquistó la Bowl Cup.

Los Teros Seven luego de haber logrado el noveno puesto en Hong Kong. Foto: @Teros7s.

De esta manera, Uruguay volvió a la élite del rugby internacional, se midió ante los mejores del mundo y finalizó con una muy buena participación quedando en el noveno lugar de esta competición en Hong Kong.

Ahora, tras esta primera fecha, el SVNS World Championship 2026 se irá de Asia para Europa porque la segunda etapa será en Valladolid, España, del 29 al 31 de mayo, mientras que la última se llevará a cabo en Burdeos, Francia, entre el 5 y el 7 de junio.

Cabe recordar que luego de haber comenzado la temporada en la División 2 del certamen, la meta del equipo uruguayo es poder quedar entre los ocho mejores de la tabla general al término de las tres etapas para obtener la clasificación al Circuito Mundial de Seven de la próxima temporada.

Los Teros en la primera etapa del Sevens World Championship. Foto: @Teros7's.

El camino de Los Teros Seven en la temporada 2026

Uruguay obtuvo su clasificación al SVNS World Championship tras haber finalizado entre los mejores cuatro equipos del SVNS 2 luego de la disputa de los torneos en Nairobi, Montevideo y San Pablo, y se ganó el derecho a disputar el certamen ante las principales potencias de esta disciplina en busca del pasaje a la próxima temporada del Circuito Mundial.

El SVNS Championship consta de tres etapas. La primera que se disputó este fin de semana en Hong Kong, la segunda que será del 29 a l 31 de mayo en Valladolid y la tercera que se jugará del 5 al 7 de junio en Burdeos.

Los ocho equipos que, con la sumatoria de puntos de los tres torneos, queden entre las primeras ubicaciones disputarán la próxima temporada del SVNS 1, mientras que los cuatro últimos deberán jugar en el SVNS 2.