Hernán Umpierre y Fernando Diz llevan a Uruguay al primer lugar del ranking mundial de vela 49er

Uruguay se sube a la cima de la vela a nivel mundial. Hernán Umpierre y Fernando Diz alcanzaron el número uno del ranking global de la clase 49er, según la última actualización publicada el 28 de abril por World Sailing.

La dupla celeste llegó a lo más alto tras sostener una serie de resultados consistentes en el circuito internacional, consolidándose como una de las tripulaciones más competitivas en una categoría olímpica marcada por su velocidad y exigencia técnica. Detrás de los uruguayos se ubican los estadounidenses Andrew Mollerus y Trevor Bornarth, seguidos por los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin.

El top 5 lo completan los austríacos Keanu Prettner y Jakob Flachberger, en la cuarta posición, y los daneses Frederik Rask y Jakob Precht Jensen, quintos. El ranking de World Sailing pondera actuaciones en eventos de máximo nivel, por lo que liderarlo refleja el mejor presente competitivo a escala global.

En ese contexto, el logro adquiere carácter histórico para Uruguay y proyecta a Umpierre y Diz como protagonistas del actual ciclo olímpico. En su calendario reciente, fueron quintos en el Trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca y ganaron el Grand Prix de Portugal en Vilamoura por segundo año consecutivo.

Su recorrido también incluye el título en el Campeonato Europeo Abierto de La Grande Motte, el vicecampeonato en el Princesa Sofía 2024, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y un décimo puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024, resultados que explican su ascenso hasta la cima del ranking mundial.