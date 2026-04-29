Otra marca personal para Nicole Frank: la nadadora olímpica se graduó en la Florida International University

La Florida International University (FIU) comenzó con la graduación de casi 6000 alumnos durante sus dos ceremonias: una el pasado 26 de abril y la segunda instancia fijada para este 30 de abril. Entre ellos hubo dos estudiantes-atletas de 22 años que compitieron en los Juegos Olímpicos de 2024, una de ellas fue Nicole Frank.

Nicole Frank, nadadora olímpica uruguaya, se graduó en la Florida International University (FIU). Foto: FIU.

La nadadora olímpica uruguaya consiguió la beca con su desempeño en las piscinas y años después se recibió en la Licenciatura en Ciencias en gestión deportiva y recreativa de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación de la FIU.

Dos años después de cumplir el sueño de participar de París 2024 y Tokio 2020, la atleta formada en el club Olimpia subió al escenario para recibir el diploma de la universidad estadounidense.

Nicole Frank, nadadora olímpica uruguaya, se graduó en la Florida International University (FIU).

Su última actuación a nivel deportivo fue en agosto del año pasado cuando alcanzó la final de los 200 metros en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción, y perdió el bronce por centésimas. Además, fue cuarta en los 200 metros pecho y quinta en los 100.

En 2025, durante el mes febrero, representó al centro educativo y ganó tres oros para el equipo de las Golden Panthers en el American Athletic Championship, el torneo de la conferencia americana de la NCAA de las universidades de Estados Unidos en división 1.Compitió en tres pruebas individuales y en las tres se subió a lo más alto del podio en una semana de ensueño. Primero ganó en 200 yardas combinadas con un tiempo de 1:57.42 y consiguió el tercer mejor tiempo en la historia de su universidad en la modalidad.

A sus 20 años ya había logrado cinco récord nacionales: 50, 100 y 200 metros pecho, 200 y 400 metros combinado (que consiste en pecho, mariposa, espalda y crol).