Pisó fuerte: Federico Scarabino consolidó una gran actuación para ganar el Ironman 70.3 en Punta del Este

Federico Scarabino pisó fuerte en Punta del Este, ya que se quedó con el Ironman 70.3. El atleta uruguayo completó la competencia en tres horas, 48 minutos y 45 segundos para poder obtener por segunda vez esta tradicional competencia que se desarrolla en el principal balneario de nuestro país.

El segundo puesto se lo quedó el francés Casimir Moine al completar la competencia en un tiempo de tres horas, 52 minutos y nueve segundos, mientras que el argentino Pablo Manuel Bien cerró el podio con un crono de cuatro horas, dos minutos y 16 segundos.

El triatlón se llevó a cabo del 6 al 8 de marzo, que se disputó en formato de media distancia. Combinó dos kilómetros de natación en el océano Atlántico, 90 de ciclismo donde recorrieron puntos turísticos de la zona y 21.1 kilómetros de carrera a pie que también pasaron por puntos emblemáticos del balneario.

La destacada labor del Enjoy Team

Parte del Enjoy Team.

El Enjoy Team volvió a destacarse en la competencia Ironman 70.3, logrando un podio y otro lugar entre los cinco primeros en la categoría de postas. Esta fue la quinta participación del equipo en el triatlón que se celebró en Punta del Este.

La posta integrada por Javier Azcurra (Dirección), William Ferreyra (CRM) y Edgardo Andrada (Seguridad) obtuvo nuevamente por segundo año consecutivo, el tercer lugar entre las 36 equipos que participaron y por otro lado la posta integrada por Mauricio Márquez (Alimentos y Bebidas), Gerardo Mieres (Alimentos y Bebidas) y Mauricio Castro (Alimentos y Bebidas) obtuvo el quinto lugar .

Desde Enjoy Punta del Este destacaron nuevamente el compromiso con su comunidad interna, impulsando su bienestar integral a través del deporte. En esta edición participaron 17 colaboradores, quienes contaron con varios meses de preparación previa para competir en el triatlón Ironman70.3.