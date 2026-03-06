Punta del Este recibirá el Ironman 70.3 con 1.500 atletas de 19 nacionalidades: cuándo será y detalles

El próximo fin de semana, Punta del Este volverá a ser sede del IronMan 70.3 que tendrá entre 1.000 y 1.500 competidores de hasta 19 nacionalidades en una prueba muy exigente que los podrá a prueba en resistencia, estrategia y psicológicamente. Dos empreas uruguayas presentarán sus equipos con buenas figuras y el asesoramiento de especialsitas en la material

Del 6 al 8 de marzo, el balneario esteño será nuvamente la locación para ete triatlón que se disputará en formato de media distnacia. Combinará dos kilómetros de natación en el océano Atlántico, 90 de ciclismo que recorrerán puntos turísticos de la zona y 21.1 kilómetros de carrera a pie que también recorrerán puntos emblemáticos del balneario.

Entre los equipos uruguayos estará el Enjoy Team, que contará con 17 colaboradores de las áreas de dirección, lavandería, ventas, ingeniería, alimentos y bebidas, seguridad, juegos, casino, créditos y atención al cliente. Durante los meses previos, se entrenaron compitiendo en otras pruebas en el departamento como la clásica carrera de San Fernando, la Doble San Antonio, la travesía a nado a Isla Gorriti, la Punta Maratón Internacional de Aguas Abiertas, la travesía internacional Laguna del Sauce y la Huella Short Aventura.

El equipo del hotel, casino y resort, que opera desde 1997, ya lleva cinco años y para este Ironman contó con el asesoramiento de profesionales en la materia. La nadadora argentina, quíntuple campeonata del Circuito Mundial de Aguas Abiertas, Pilar Geijo, brindó una masterclass en diciembre pasado y el exnadador olímpico José Meolans ofreció una charla y clase de natación.

El Enjoy Team no será el único que dirá presente en el Ironman 70.3. “En el mundo corporativo, conocer, anticiparse y decidir con visión de largo plazo hace la diferencia. En Itaú creemos en el protagonismo, en trabajar cerca de nuestros clientes y en construir resultados sostenibles con foco, agilidad y alto rendimiento. Por eso apoyamos iniciativas con las que compartimos valores, que celebran la disciplina y la superación, como IRONMAN 70.3 Punta del Este. Cuando avanzamos juntos—en los negocios, en el deporte y en cada proyecto—llegamos más lejos”, afirmó Valentín Martínez, director de Itaú Corporate.

21 colaboradores del banco formarán parte de la competencia y entre ellos se destaca Emilia Scioli, triatleta amateur y Asesora en Pymes, que disputará su 13° triatlón de media distancia. Con siete años de experiencia y trayectoria como nadadora federada. Además será parte del equipo Federico Scarabino, profesional desde los 9 años y especializado en media distancia. Ha ganado todas sus participaciones en Ironman 70.3 Punta del Este y actualmente entrena en Girona, España, para esta edición.Aguas Abiertas, Pilar Geijo, brindó una masterclass en diciembre pasado y el exnadador olímpico José Meolans ofreció una charla y clase de natación.