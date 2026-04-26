Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026: las 17 medallas de Uruguay y un futuro más que alentador

Jóvenes que hoy destacan y se animan a soñar en grande. Jóvenes uruguayos que sin los flashes del fútbol lograron destacarse entre sus pares. Jóvenes que le dieron 17 medallas a la delegación de Uruguay en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 que se transformaron en la segunda mejor actuación tras las 18 de la edición 2022.

Desarrollados en Panamá desde el 12 de abril hasta el 25 del mismo mes, estos Juegos congregan a jóvenes de entre 14 y 17 años que cuentan con una oportunidad inigualable de representar a sus países y hacia allí partió una delegación uruguaya conformada por 70 deportistas repartidos en 19 disciplinas.

Angelina Solari, nadadora, y Sebastián Timbal, de tenis de mesa, fueron los abanderados de la ceremonia inaugural y Solari se encargó, además, de ser una de las destacadas en la competencia teniendo en cuenta que obtuvo una de las cuatro medallas de oro que consiguió Uruguay.

En la disciplina de 100 metros libre, Solari destacó con su tiempo de 56''31 por delante de la brasileña Joice Otero y de la colombiana Carolina Rojas que fueron las encargadas de cerrar el podio.

Angelina Solari y su medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026. Foto: @santiagosportsphotographer.

Las buenas noticias se fueron multiplicando y poco después fue el turno de Isabella Marenco, en esta ocasión en gimnasia artística. En la disciplina de suelo se quedó con la presea dorada al sumar un total de 12.525 puntos que la dejaron en lo más alto.

La venezolana Mía Garcés y la argentina Eugenia García quedaron por detrás de Marenco que, con 15 años, conquisto otra de las medallas más importantes del certamen.

Isabella Marenco, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026. Foto: @cgauruguay.

El Estadio Rommel Fernández fue el que albergó el atletismo y fue el que vio en primera plana la carrera de Antonella Bonomi que la llevó a ganar la medalla de oro en los 2.000 metros con obstáculos gracias a un tiempo de 6'57''92.

A su vez, le dio la posibilidad de lograr un récord en los Juegos Sudamericanos de la Juventud al superar los 7'09'95 que ostentaba la colombiana Stéfany López que lo había logrado en la edición de 2017.

Antonella Bonomi. Foto: @couruguayo.

No conforme con esas tres medallas de oro, Uruguay fue por más y lo encontró en la última jornada de actividad porque el básquetbol 3x3 comenzó ante Paraguay y cerró ante el mismo rival, pero con una diferencia: en fase de grupos perdió y en la final se quedó con la victoria que le dio la presea dorada.

El plantel dirigido por Carlos Barrios e integrado por los jugadores Mateo Sansberro, Luis Imas, Francisco Pereira y Brahian Gómez, doblegaron a los guaraníes en la definición tras vencer a Argentina, Bolivia, Surinam y Panamá en las rondas anteriores.

El festejo de los jugadores que representaron a Uruguay en básquetbol 3x3 en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Foto: @couruguayo.

Pero las cuatro doradas no fueron las únicas medallas que Uruguay obtuvo porque la delegación también se volvió desde Panamá con seis de plata y otras siete de bronce.

Bruno Núñez (atletismo); Isabella Marenco, Camila Buck y el femenino por equipos (gimnasia artística); Angelina Solari (natación) y la dupla de Sofía Barbosa y Felipe Vázquez (dobles mixtos de tenis) fueron los que se quedaron con un segundo puesto.

Las de bronce se las adjudicaron: Bruno Núñez (atletismo); Franco Ledesma, Dahel Abrines y Lis Núñez (boxeo), Camila Buck (gimnasia artística), Luisana Ramírez (judo) y Facundo Asuaga (levantamiento de pesas).

Tras lo hecho en la competencia, Antonella Bonomi y Francisco Pereira fueron los elegidos para ser abanderados de Uruguay en la ceremonia de clausura del certamen.