Juegos Suramericanos de la Juventud: Sofía Barbosa y Felipe Vázquez aseguraron una nueva medalla para Uruguay

La delegación de Uruguay se aseguró una nueva medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Sofía Barbosa y Felipe Vázquez se metieron a la definición del dobles mixtos, al superar a la pareja argentina, compuesta por Sofía Meabe y Benjamín Chelia.

Los uruguayos se impusieron en casi dos horas de juego, en un prolongado partido, que definió los dos primeros sets en tie break, para luego terminar redondeando el score en super tie break, por 7-6 (7-4), 6-7 (5-7) y 10-8.

Barbosa y Vázquez jugarán el viernes por el Oro, no antes de las 14:30 horas, en el último turno de la cancha central. Su rival se conocerá en el partido a disputarse a las 13:30 en la cancha 1. Dicho encuentro tendrá a la pareja brasileña compuesta por María Eduarda Carbone y Leonardo Storck, enfrentándose a los paraguayos Catalina Delmas y Álvaro Frutos.

Con dicha presea, Uruguay llegará a 12 medallas, teniendo al momento dos de Oro, cuatro de Plata y cinco de Bronce.

La jornada tuvo además un día más de actividad para los golfistas uruguayos, que ostentan los últimos lugares de la general. Martín Silvera finalizó la jornada con 88 golpes, 16 sobre el par, totalizando +25. Por su parte, Matías Angenscheidt, que está en el último puesto, con +28, mejoró su registro con siete sobre el par en la jornada.

La competencia de salto de longitud tuvo la participación de Sofía Morras, que con una marca de 5,41 metros, terminó en la quinta posición, a 17 centímetros del Bronce.

Felipe Malgor tuvo doble participación en 400 metros. La prueba con vallas lo tuvo quinto, con un tiempo de 57,14, casi tres segundos por detrás del Bronce, mientras que en la prueba lisa fue séptimo, con 54,93 en su registro.

El esgrima tuvo representación de Francisco Prado, que tuvo cinco combates en los que no pudo cosechar triunfos. En sus primeras presentaciones estuvo muy cerca de cosechar triunfos, cayendo 5-4 ante el colombiano Nicolás Camilo, y 5-3 ante el brasileño Pedro Louzada. Sin embargo, las derrotas ante el venezolano Diego del Moral, 5-1, y ante el chileno Andrés Graceda, 5-0, lo llevaron a chocar en octavos de final ante el paraguayo Alejandro Acosta, quien lo derrotó 15-11.

La jornada para los uruguayos se cerró con el básquetbol 3x3, donde el equipo masculino, compuesto por Mateo Sansberro, Luis Imas, Francisco Pereira y Brahain Gómez, quedó bien posicionado para pasar de ronda. Si bien ante Paraguay la Celeste cayó por 16-15, el triunfo ante Argentina por 21-14, la posiciona segunda. Uruguay buscará el viernes la clasificación ante Bolivia, en un grupo que otorga dos cupos directos a cuartos de final, y un tercero a un play-in. Imas y Gómez fueron los más destacados con 13 puntos en la primera jornada.

Por su parte, la selección femenina, integrada por Luana Lizzazoain, Mía Nilo, Julieta Lauber y Paloma Figueredo, cayó en sus dos presentaciones, frente a Colombia, 8-6, y ante Venezuela, 11-7. Ahora las Celestes se jugarán su pasaje al play-in ante Curazao, este viernes. Julieta Lauber fue la más destacada del primer día, con nueve puntos.