Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Isabella Marenco, uruguaya de 15 años, ganó oro en gimnasia artística

Desde el 12 de abril y hasta el 25 del mismo se llevan a cabo los Juegos Suramericanos de la Juventud que en su edición 2026 se disputan en Panamá y con una interesante presencia de atletas uruguayos que ya cosecharon varias medallas para nuestra delegación.

Entre ellas, hasta el momento, hubo dos de oro y la segunda que alcanzó Uruguay fue por intermedio de Isabella Marenco quien, a sus apenas 15 años, conquistó la presea dorada en gimnasia artística participando en la final de suelo luego de cosechar un total de 12.525 puntos.

Con esa destacada actuación quedó por delante de su colega venezolana Mía Garcés (12.500) y la argentina Eugenia García (12.275) que fueron quienes cerraron el podio. A su vez, fue la tercera medalla para Marenco teniendo en cuenta que había obtenido una de plata en individual general y además en la competencia por equipos.

En la competencia colectiva también obtuvo una medalla de plata Camila Buck quien ya había obtenido un segundo puesto en barras asimétricas y uno tercero en individual general conquistando así para Uruguay cinco medallas en gimnasia artística.

La uruguaya Isabella Marenco es MEDALLA DE ORO 🥇en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. pic.twitter.com/2doZl94BqE — Canal TVFlorida (@tvflorida) April 19, 2026

Angelina Solari y el oro en natación

La primera medalla de oro que obtuvo Uruguay en la edición 2026 de la competencia fue la de Angelina Solari. La nadadora de 18 años se impuso en los 100 metros libres con un tiempo de 56.31, que la dejó muy cerca de los 56.15 que es el récord en el certamen que impuso la brasileña Giovana Reis en 2022.

Con su tiempo, pudo finalizar por delante de la norteña Joice Otero (56.83) y también de la colombiana Carolina Rojas (57.00) y eso le permitió quedarse con la medalla de oro.

Las restantes medallas llegaron en judo por intermedio de Luisana Ramírez que en la categoría -44 kg ganó el bronce, mientras que también obtuvieron el bronce Franco Ledesma, Dahel Abrines y Lis Núñez en boxeo, en categorías de 65 kg, 80 kg y 60 kg, respectivamente.