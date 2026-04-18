¡Uruguay al Mundial! La selección femenina obtuvo el boleto tras imponerse en el repechaje jugado en Lima

Uruguay tendrá representación en el Mundial de Beach Handball femenino, de 2026. La Celeste se impuso frente a Chile por 2-0 y se quedó con el repechaje de Lima, de forma invicta, para quedarse con uno de los 16 cupos del torneo. La cita será en Zagreb, Croacia, del 23 al 28 de junio.

Las selección no cedió ni un solo set, en los cuatro partidos que disputó ante las trasandinas y Perú. Sin embargo, en el último partido frente a Chile, sudó la gota gorda en el primer parcial, que supo ganar en la última pelota (17-16), con un tanto de Ana Iglesias, que fue la goleadora y MVP del torneo. El segundo Uruguay logró ganarlo por 18-14, pese a sufrir la expulsión de la arquera, Brenda Pianavia.

En el torneo están además del anfitrión y la Celeste, Alemania, como campeón defensor, Vietnam y Filipinas, de Asia, Australia, de Oceanía, Argentina y Brasil, de Sudamérica; y España, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, de Europa. Aún restan por definirse dos cupos de Norteamérica y el Caribe; y uno de África.

Ana Iglesias declaró estar "muy emocionada" por la clasifiación, que era algo que estaban "seguras" de que lo podían lograr. "Dejamos a Uruguay en lo más alto", agregó. Del grupo, la MVP contó que "solo dos jugaron el Mundial pasado" y resaltó además el tercer puesto obtenido en el Sudamericano y Centroamericano, donde la Celeste terminó solamente por detrás de Argentina y Brasil.

Uruguay, que estuvo ausente en China 2024, había jugado su última Copa del Mundo en Grecia 2022, donde logró avanzar en su grupo, tras haberle ganado a Australia, y caer ante Argentina y Países Bajos. En el segundo grupo no pudo sumar éxitos, siendo vencido por Alemania, Noruega y Brasil —al que le robó un set—, y luego, tras superar a Vietnam, y caer con Tailandia y nuevamente frente a Noruega.