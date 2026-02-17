Dos podios para Uruguay en el Sur-Centro de beach handball y repechaje para el Mundial en rama femenina

Buena producción de la selección uruguaya de beach handball tanto en rama masculina como en femenina consiguiendo dos terceros puestos en el torneo Sur-Centro que se disputó en Rosario, Argentina. Uruguay jugó en ambas categorías por el tercer puesto y mientras los hombres derrotaron a Chile, las mujeres hicieron lo propio con Paraguay consiguiendo además el pase al repechaje rumbo al Mundial de Croacia.

La selección femenina de beach handball había perdido ante la selección local de Argentina en una serie muy reñida que se definió por shoot-out. "Fue un partido difícil, realmente fuimos por todo y nos faltaron detalles. Nos vamos tranquilas de que dimos todo en la cancha. En el campeonato fuimos creciendo, empezamos con un partido complicado contra Chile y desde ahí fuimos siempre a más. También contentas con eso", reconoció Federica Cura, jugadora de la Celeste, tras caer 7-4 frente a las albiceleste luego de quedarse con el primer set 23-18 y perder el segundo 18-12.

Fiorella Olmos, de la selección uruguaya de beach handball, en el partido ante Paraguay por el torneo Sur-Centro de Rosario Argentina. Foto: Lucía Pérez | Federación Uruguaya de Handball

De esta manera, en rama femenina, Uruguay tuvo que enfrentar a Paraguay en el partido por el tercer puesto y consiguió mucho más que subirse al podio con una gran actuación de Fiorella Olmos que convirtió 18 goles y fue elegida la mejor jugadora del partido. La Celeste se impuso 16-11 y 22-12 y venció a la albirroja en dos sets.

"Fue un partido intenso, de gol a gol por muchos momentos y lo sacamos con inventiva y creatividad. Cerramos un torneo que nos encontró peleando en los primeros puestos con las principales potencias y nos vamos conformes", valoró el entrenador Maximiliano Malfatti.

La selección uruguaya masculina de beach handball consiguió el tercer puesto del torneo Sur-Centro en Rosario, Argentina. Foto: Lucía Pérez | Federación Uruguaya de Handball

Este martes también tuvo acción la selección uruguaya masculina de beach handball que derrotó a Chile en el partido por el tercer puesto. Fue 24-18 para la Celeste en el primer set, la Roja ganó el segundo por 23-20 y Uruguay se quedó con el bronce tras vencer en el shoot-out por 11-10.

Joaquín Urbina con 14, Fernando Sequeira con 12 y Rodrigo Pérez con 10 goles, fueron los máximos anotadores para Uruguay ante Chile. La Celeste venía de caer 2-0 frente a Brasil en la semifinales del torneo.