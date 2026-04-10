ATP de Montecarlo: las semifinales del torneo confirmadas con una sorpresa entre los candidatos

El ATP de Montecarlo regaló una sorpresa grande, al Valentin Vacherot acceder a semifinales por segunda vez en su carrera en un Masters 1000, el primero en polvo de ladrillo. El monegasco despachó en segunda ronda al cuarto preclasificado, Lorenzo Musetti, y ahora eliminó a al quinto, el australiano Álex De Miñaur. Por su parte, los tres mejores del mundo, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev también se metieron entre los cuatro mejores, cediendo apenas un set en el torneo.

Vacherot, que accedió al cuadro principal de un Masters 1000 en su carrera por octava ocasión, y que hace un año era el 259 del ranking, derrotó a De Miñaur por 6-3, 3-6 y 6-3, y ahora se enfrentará por primera vez en su carrera, al número 1 del Mundo, Carlos Alcaraz, que en apenas una hora de juego, eliminó al kazajo, Alexander Bublik, por 6-3 y 6-0. El campeón del Abierto de Australia, y defensor de la corona en Montecarlo, buscará su primer Masters en polvo de ladrillo de la temporada, luego de haber ganado los dos que jugó el año pasado.

"Empecé el partido bastante bien. Tuve puntos para ponerme dos breaks arriba y no lo logré, y luego perdí un poco la sensación con la pelota", declaró el español tras el partido.

"Tuve que correr mucho de lado a lado, tuve que defender y después unos cuantos juegos me dieron mucha confianza en el partido. Estuve jugando de forma agresiva y disputé un gran partido, muy sólido, contra un jugador del que no sabes qué va a hacer", añadió.

Un triunfo, el 300 en su carrera como profesional, que dará confianza al español, que el jueves pasó por dificultades para eliminar al argentino, Tomás Etcheverry en tres sets.

Del otro lado del cuadro, el estelar choque entre Sinner y Zverev se roba las miradas. El italiano ganó los dos Masters 1000 que jugó en la temporada, y viene de eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime en una hora y media de juego, por 6-3 y 6-4. Por su parte, el alemán viene de una batalla de más de dos horas y media ante João Fonseca, a quien superó por 7-5, 6-7 (7-3) y 6-3. Sinner lidera el historial por 8-4, habiendo ganado en sus últimos siete enfrentamientos, dos fueron en los dos Masters que ambos disputaron este año.

Este último cruce se disputará en el segundo partido del sábado, no antes de las 8:30 horas. A continuación, se medirán Alcaraz y Vacherot, por primera vez en sus carreras.