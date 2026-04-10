"No se ría ministro, no es gracioso": Lema salió al cruce de Negro y Cosse lo acusó de "faltar el respeto"

La interpelación al ministro del Interior Carlos Negro, en el marco del reciente Plan de Seguridad Pública que anunció la cartera, tuvo varios cruces políticos y momentos de tensión en la jornada del jueves en la Cámara de Senadores. Uno de ellos fue cuando el senador del Partido Nacional Martín Lema salió al cruce del ministro y lo acusó de reírse, mientras el legislador hablaba.

Cuando el senador nacionalista hablaba, en determinado momento expresó: "No se reía ministro, no es gracioso lo que estamos hablando. Estamos hablando de la seguridad de los uruguayos". En ese momento, la vicepresidenta Carolina Cosse, que presidía la sesión, le solicitó que se dirija "hacia la mesa" al momento de hablar.

Sin embargo, Lema continuó: "No es gracioso ministro, eh. Tómeselo en serio que bastante en broma se lo ha tomado hasta el momento. Tómese en serio este tema. Y respete cuando está hablando un senador". Cosse le volvió a pedir que se dirija "hacia la mesa" durante su alocución.

En determinado momento Lema siguió hablando, pero su micrófono estaba apagado. Y Cosse le expresó que se dirija hacia la mesa, y le dijo: "Yo sé lo que tengo que hacer, continúe con su exposición". Lema le respondió: "Entonces hágalo".

Carlos Negro, ministro del Interior, en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

"El presidente no manda"

El senador nacionalista continuó señalando que el presidente Yamandú Orsi "no manda" y "el Ministerio del Interior es un tembladeral". El micrófono de Lema volvió a apagarse y Cosse le pidió: "Por favor senador, dejemos de faltar el respeto, respetemos al presidente de la República. Continúe senador con su exposición".

Lema siguió: "Puede no gustarles lo que yo estoy diciendo. Pero es lo que pienso y voy a reafirmar. Ni el presidente manda ni el ministro del Interior ejerce la autoridad". Cosse le insistió en que Lema "tiene que respetar al presidente de la República", y el senador retrucó: "Y yo le sigo diciendo que sigo pensando lo mismo".