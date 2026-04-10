Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche frente a las costas de California.

Un regreso sano y salvo proporcionaría a la NASA el alivio de haber logrado enviar de nuevo astronautas lejos en el espacio, por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972, tras años de retrasos y dudas.

Un éxito que exige que el escudo térmico de Orión resista los 2.700 °C generados por el rozamiento con la atmósfera en el momento del regreso.

Las familias de los astronautas estarán presentes para la ocasión en el centro espacial de la NASA en Houston.



Las noticias destacadas del regreso de la nave Orión a la Tierra.

9:00 | La NASA pide evitar la zona del amerizaje de Artemis II por la caída de restos de la nave

La NASA pidió a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, que ocurrirá este viernes a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, en California, por el riesgo que representan los restos de la nave espacial.

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (21:07 de Uruguay).

"Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan", expuso.

Astronautas de la misión Artemis II en la nave. Foto: captura pantalla.

Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje.

Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.

Los restos de la nave, como paracaídas, empiezan a caer durante el primer paso del regreso a Tierra de los astronautas, que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo donde está la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión, precisó Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II.

Rodríguez enfatizó que "todo se está viendo muy bien desde el punto de vista del vehículo", mientras la NASA prevé un clima "favorable" para el amerizaje en California, un punto que escogió por "las aguas tranquilas" y las condiciones meteorológicas.

8:30 | "Como una bola de fuego": el riesgo que inquieta a los astronautas en su regreso a la Tierra

"Atravesar la atmósfera como una bola de fuego" será una gran experiencia, señalaba el piloto Victor Glover a principios de esta semana, y confesó que desde su selección para la tripulación en 2023 siente aprensión ante ese momento.

Si esta fase siempre es delicada para los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional, en esta ocasión las inquietudes se ven reforzadas por el hecho de que se trata del primer vuelo tripulado de Orión y de que se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes en 2022.

De regreso a la Tierra, el escudo térmico que protege la nave se había alterado "de una manera inesperada", según un informe técnico.

A pesar de esta anomalía, la agencia espacial estadounidense decidió continuar con el mismo escudo, revisando la trayectoria para escoger un ángulo de entrada en la atmósfera más directo y así limitar el rebote que había contribuido a deteriorar el escudo térmico.

Fotos publicadas el 7 de abril de 2026 por la NASA muestran la superficie lunar en primer plano con la Tierra de fondo. Foto: EFE/AFP/NASA

Una decisión que ha generado ríos de tinta y que sigue atormentando a los máximos responsables de la NASA.

"No voy a dejar de pensar en ello hasta que estén en el agua", reconoció recientemente el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en una entrevista.

"Es imposible decirles que no persiste ninguna aprensión irracional", admitió el jueves su mano derecha, al tiempo que aseguraba no tener ningún temor racional al respecto.

Insistiendo en las múltiples pruebas, simulaciones y modelizaciones realizadas, los responsables de la NASA aseguran confiar en los cálculos de sus ingenieros y contar con un margen de seguridad suficiente.

8:00 | ¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra? Fecha, hora y dónde ver el evento de la NASA desde Uruguay

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 21:07 de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 22:06 y la conferencia de prensa está prevista para las 23:30 de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia. Todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web y en YouTube.