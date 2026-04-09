¿Qué pasa si falla el amerizaje de Artemis?: Los planes que tienen la NASA y las Fuerzas Armadas de EE.UU.

La NASA y las Fuerzas Armadas (FF.AA) estadounidenses cuentan con planes de contingencia para el regreso este viernes de los astronautas de Artemis II frente a las costas el estado de California, donde la principal preocupación es el clima y que la nave americe fuera del rango esperado, indicaron este miércoles funcionarios espaciales.

La Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas tras su amerizaje, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

"Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal, tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal", manifestó Villarreal en una rueda de prensa.

En vísperas del regreso de los cuatro tripulantes, quienes el lunes se convirtieron en los primeros en orbitar la Luna en más de 50 años, los especialistas están "observando cosas que puedan afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión", expuso Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis.

Maqueta de la nave espacial Orión. RONALDO SCHEMIDT/AFP fotos

La NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula Orión, que prevé llegar cerca de San Diego (California), por lo que "los planes de contingencia" se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro, detalló el experto.

Aun así, enfatizó que "hay condiciones favorables para un buen amerizaje", previsto a las 21:07 del viernes en Uruguay, y que el comandante de la misión, Reid Wiseman, y el piloto, Victor Glover, están capacitados para afrontar un desvío.

"Si todo sale nominal (conforme a lo esperado), no necesitarán hacer ninguna acción, pero ellos han entrenado, trabajando con mi equipo de controladores de vuelo para responder en caso de que nos enfrentemos a un escenario no nominal", expresó.

Por ahora, la NASA revisa los paneles térmicos que protegen a la nave espacial del calor que se genera durante el regreso a la atmósfera para detectar "si hay algo de preocupación que cambie el perfil de reingreso", agregó Debbie Korth, subgerente del programa Orión.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: EFE/ @NASA

El primer paso para el regreso es el desacople del módulo de la tripulación del resto de la nave Orión, lo que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, mientras que el regreso a la atmósfera sucede 13 minutos antes del arribo de los astronautas al mar, describió Henfling.

En este periodo, la nave alcanzará una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo, agregó.

Cuando los astronautas lleguen al océano, médicos ingresarán a la nave para revisarlos y después los llevarán a los helicópteros de la marina en orden: primero a Christina Koch, después a Glover, luego al canadiense Jeremy Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló Villarreal.

¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra? Fecha, hora y dónde ver el evento de la NASA desde Uruguay

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 21:07 de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 22:06 y la conferencia de prensa está prevista para las 23:30 de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia. Todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web y en YouTube.

Con información de EFE