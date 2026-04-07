¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra? Hora del amerizaje y dónde ver el evento de la NASA desde Uruguay

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron el martes su viaje de regreso a la Tierra, tras concluir su sobrevuelo de la Luna. Este viernes 10 de abril la misión llega a su fin con el amerizaje de la nave Orión frente a la costa de California a las 20:07 hora local del este de Estados Unidos (21:07 de Uruguay).

La NASA compartió una agenda de eventos confirmados hasta la llegada de la tripulación.

Lo que ha pasado esta semana en la misión Artemis II

Este martes 7 de abril, sobre las 17:00 horas de Uruguay, hubo una conferencia de prensa para dar más detalles de la travesía y la tripulación compartió sus observaciones con el equipo científico lunar.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: EFE/ @NASA

El miércoles 8, la tripulación hizo dos pruebas. En la primera, evaluó su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares. Hacia el final del día, se hizo una segunda prueba para evaluar la capacidad de pilotaje manual de Orión dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas.

El jueves 9 de abril fue el último día completo de la misión Artemis II en el espacio. "La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo", especificó la agencia espacial.

¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra?

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 21:07 de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 22:06 y la conferencia de prensa está prevista para las 23:30 de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia. Todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web y en YouTube.

Artemis II. Christina Koch mira hacia la Tierra a través de la ventana de la nave espacial Orion. Foto: AFP fotos

Los hitos de Artemis II

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron el lunes a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Pero Artemis además registró un récord: la nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros.

Artemis II superó esta marca en 6.600 kilómetros a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (14:57 de Uruguay).

La misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales, enviaron un correo electrónico a la tripulación.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen.

Personal de la NASA posa para una foto grupal en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Foto: AFP

Los cuatro astronautas de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, establecieron su propio récord de distancia con respecto a la Tierra al alcanzar los 406.777 kilómetros de nuestro planeta.

La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato del presidente Donald Trump.

Con información de EFE y AFP