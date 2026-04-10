La misión Artemis II regresa a la Tierra: los detalles del amerizaje y la hora para verlo en Uruguay

Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzarán ayer jueves los preparativos para el reingreso a la Tierra y el amerizaje programados para hoy, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros en orbitar la Luna en medio siglo.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- iniciaron el noveno día de misión bajo el sonido de Lonesome Drifter, el tema de Charley Crockett que la NASA eligió para despertarlos ayer jueves.

Ayer hicieron una maniobra de corrección en la trayectoria de retorno, la segunda desde que sobrevolaron la Luna el pasado lunes.

La reentrada y amerizaje a la Tierra tendrán lugar hoy viernes. Los astronautas caerán en el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 hora local del este de Estados Unidos (21:07 de Uruguay), donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Astronautas de la misión Artemis II nombran un cráter por la esposa fallecida de Reid Wiseman. Foto: captura de pantalla de NASA.

Ese hito marcará el final de diez días de misión, que comenzó con el lanzamiento el miércoles 1 desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

De cara a la entrada en la atmósfera terrestre, que comienza con el desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudiarán los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversarán con el equipo de control de vuelo, según la NASA.

Además, prepararán la cabina para ese momento e instalarán sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto. Para preparar la cabina, los equipos optaron por prescindir de la demostración de despliegue de blindaje prevista inicialmente, informó la NASA.

Sala de Operaciones de la Misión Científica del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026. Foto: AFP

La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando ingrese a la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Será uno de los momentos más delicados de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo.

Su escudo térmico -compuesto por una base de titanio- será el responsable de proteger a la tripulación de estas temperaturas.

La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que en Artemis I, una misión no tripulada que sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada. EFE