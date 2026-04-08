Artemis II emprendió el regreso y ya está en camino a la Tierra: día y hora que prevé amerizar

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron ayer martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

“Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa”, informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

Los astronautas ya están de camino a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (21:07 de Uruguay) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Fotos publicadas el 7 de abril de 2026 por la NASA muestran la superficie lunar en primer plano con la Tierra de fondo. Foto: EFE/AFP/NASA

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartieron los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot, quienes están a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La cápsula Orión hizo el lunes historia al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna tomando fotografías y observando el suelo del satélite mientras describían lo que veían a los expertos de la NASA en Houston, Texas.

En el marco de este sobrevuelo, la nave Orión pasó por detrás de la Luna y llegó a aproximarse a 6.545 kilómetros en su punto más cercano a la superficie. Además, batió un récord como la misión tripulada que más se alejó de la Tierra, con un estimado de 406.771 kilómetros.

Aparte de contemplar la cara oculta de la Luna, mucho más accidentada que la parte visible desde la Tierra, los astronautas también observaron el lunes un eclipse solar total que no pudo apreciarse en nuestro planeta.

Fotos publicadas el 7 de abril de 2026 por la NASA muestran la superficie lunar en primer plano con la Tierra de fondo. Foto: AFP/NASA

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de 1972.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

“Volveremos”, declaró Koch, la primera mujer en la historia en sobrevolar la Luna, antes de añadir: “Seremos una inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra”.

En una serie de impresionantes fotografías publicadas por la NASA ayer martes, el azul de la Tierra resalta contra la inmensidad del espacio, con el desolado horizonte de la Luna en primer plano, en tonos que van del gris al marrón.

Entre las imágenes de la serie, una fotografía del planeta azul ocultándose tras la Luna evoca la legendaria imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders, de la Apolo 8, durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna.

La NASA muestra una vista de la galaxia Vía Láctea, tal como se vio desde la nave espacial Orión el 7 de abril de 2026. Foto: AFP

La icónica fotografía de 1968 aparece con frecuencia en selecciones de imágenes históricas y fue incluida en el libro de la revista Life de 2003 “Cien fotografías que cambiaron el mundo”.

La misión de Artemis II ha “llenado de orgullo a todo Estados Unidos”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes por la noche, felicitando a los astronautas por teléfono.

Tras pasar 40 minutos en la órbita lunar, la tripulación se maravilló con los paisajes lunares y ofreció innumerables descripciones del terreno, incluyendo las sombras marrones y verdosas de los cráteres y la superficie del satélite terrestre.

“Vimos un cráter doble precioso. Parece un muñeco de nieve”, describió Glover, el primer astronauta negro en participar en una misión lunar. “Es realmente difícil de describir. Es increíble”.

También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que “nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo”, declaró a la AFP la astronauta canadiense Jenni Gibbons, quien se encargó de todas las comunicaciones con la tripulación desde el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston.

Astronautas de la misión Artemis II: Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch. Foto: AFP