Bruno Núñez brilló en los Juegos Sudamericanos de la Juventud y el básquetbol 3x3 va por el oro en Panamá

Uruguay volvió a sumar una medalla en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá y en esa oportunidad fue Bruno Núñez al quedarse con la de bronce en los 3.000 metros con obstáculos masculinos.

El uruguayo de 17 años quedó en el tercer lugar del podio al completar la prueba con un tiempo de 9:03.82. En tanto que lo siguió el ecuatoriano Leymer Baño Pacheco con un crono de 8:59.68 y el ganador de la presea de oro fue el colombiano Juan Arevalo con un tiempo de 8:57.55.

Cabe destacar que Núñez alzó su segunda medalla en la actual edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, ya que este vieres se adjudicó la de plata en la prueba de los 2.000 metros con obstáculos tras marcar 6:03.39, lo que significó además un nuevo récord nacional sub-18.

En esa oportunidad, el uruguayo solo fue superado por el peruano Thiago Goyzueta (5:57.51), mientras que el ecuatoriano Erick Guerrero completó el podio con 6:03.59.

El básquetbol 3x3 va por la medalla de oro

La delegación uruguaya sabe que va a sumar otra medalla más y esto es gracias al equipo de básquetbol 3x3 ya que vencieron a Panamá, los anfitriones de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, por 19-5.

A raíz de esto, la Celeste accedió a la final contra Paraguay para ver si puede quedarse con la presea dorada. En caso de no quedarse con la victoria, la Celeste se adjudicará la de plata.

El camino de Uruguay comenzó con la caída ante Paraguay (16-15), pero luego superó a Argentina (21-14) para en los cuartos de final medirse ante Surinam. La Celeste consiguió con una contundente victoria por 21-15 que le permitió clasificarse a las semifinales.

En ese sentido, llegó la buena victoria ante Panamá y ahora se prepara para la final por la medalla dorada en básquetbol 3x3 que se llevará a cabo este sábado, a partir de la hora 15:50.

Otra de bronce

Asimismo, la delegación uruguaya sumó otra medalla y en esta oportunidad fue una de bronce de Facundo Asuaga al ingresar al podio en levantamiento de pesas en la categoría +98 kg.

Cómo está Uruguay en el medallero

Con la medalla que sumó Núñez Uruguay alcanzó un total de 16 preseas: tres de oro (Angelina Solari en Natación, Isabella Marenco en Gimnasia y Antonella Bonomi en Atletismo), seis de plata y siete de bronce.