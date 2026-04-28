Virginia Staricco: la única mujer en el Rotax DD2 del Campeonato Nacional de Karting "empieza un sueño"

Virgina Staricco empezó a hacer karting de manera amateur hace tres años, en busca de un propósito personal. Debutó completando las 17 vueltas a casi 120 km. por hora en el Campeonato Nacional, una competencia de ocho fechas que recorre el país y que comparte junto a pilotos de superturimso y jóvenes de entre 17 y 20 años. La empresaria de La Nave es la única mujer en la categoría Rotax DD2, con el respaldo del equipo campeón de 2025, el Laprokart.

Su entrenador, Nicolás Laprovitera, cuenta: “Entrena una vez por semana, trabajando en mejorar los tiempos y en el ritmo de carrera. Ella siempre busca perfeccionarse. No baja los brazos, está con los pies sobre la tierra”.

En sus inicios el joven piloto, Rodrigo Hernández, comenta que la ayudó a entrenar. “Quedé muy impresionado las primeras veces que vino. De una se subió a los karting que hoy en día en Uruguay tienen más potencia y no tuvo ningún problema”, contó.

Emerik Fork es el propietario de la pista donde Virginia entrena, opina que: “Es una persona ejemplar en lo que conozco, considero que la conducta que uno tiene en pista es un reflejo de lo que es la persona en su vida cotidiana, Virginia es rápida, sabe evaluar su propio límite y cuando es el momento adecuado de ejecutar una maniobra que le favorezca tanto para hacer sobrepaso o cuidar su posición”. “Cada carrera es una instancia de competencia donde se generan muchas sensaciones, a veces positivas y otras veces negativas, realmente hay que tener carácter para poder competir, ese es uno de los puntos más fuertes de Virginia”, agregó.

Virginia Staricco vive un sueño en el Campeonato Nacional de Karting.

Nicolás Alaggia representante de los motores de Rotax Racing, hizo su primera prueba de karting con Staricco. “Vino muy decidida por el local, ya había leído el karting Rotax y particularmente me llamó mucho la atención que eligieran un DD2”, contó sobre su primera impresión de la empresaria de La Nave. Este es “un motor a tope de línea de Rotax, el de mayor potencia con cambios al volante como un Fórmula 1. No es un auto que cualquier desea probar de entrada y elegirlo”, explicó. El auto que maneja “impresiona por los frenos delanteros, por la potencia y por la prestancia que tiene en pista”. Para alguien que “recién comienza un DD2, implica hacer los giros ideal, trazar las curvas, fue algo que nos llamó mucho la atención. Y a esto se suma a que es una mujer”.

Alaggia ve un futuro que promete y manfiestó que “seguramente dé alguna grata sorpresa con algún podio dentro de los eventos del Campeonato Nacional”.

Para Fernando Reyes, Presidente de la Federación de Karting, la ve “a la par de todos sus compañeros de categoría. "Fue espectacular tenerla en la pista y es un placer que se haya sume otra dama más al el Campeonato Nacional de Karting”, agregó.

Para Staricco practicar este deporte demuestra que "tu vida no se terminó a los 50 años, nunca es tarde para vivir tu pasión o empezar un sueño”.