Uruguay vivió la "Giornata del Made in Italy" con foco puesto en el deporte y la novedad de Sportivo Bella Italia

La Residencia de la Embajada de Italia en Uruguay vivió este martes una jornada más que especial porque se celebró la tercera edición de la "Giornata del Made in Italy", una jornada en la que se busca resaltar y promover la creatividad y el desarrollo económico y cultural del país europeo.

No en vano, la fecha elegida para celebrarlo —más allá de los eventos en sí— es el 15 de abril en homenaje a la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Las actividades se multiplican en distintos países del mundo y Uruguay no fue la excepción ya que, además, este año se dedicó al ámbito deportivo en línea con la estrategia reconocida como "Diplomacia del Deporte" del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

El vínculo estrecho de la jornada con el deporte llevó a que en la velada estuviera presente el Secretario Nacional del Deporte, Alejandro Pereda.

Rodrigo Lubetkin, Fabrizio Petri y Fabián Carini en el evento de la "Giornata del Made in Italy". Foto: Ignacio Sánchez.

El evento, realizado en el corazón del barrio Pocitos, sirvió para que se presentaran distintos productos vinculados al sector deportivo. No en vano diferentes marcas se hicieron presente en el evento. Desde fabricantes de motocicletas y bicicletas a empresas vinculadas a los aparatos de gimnasio se dieron cita teniendo como punto en común sus raíces italianas.

Si de raíces se habla, no podía faltar el Sportivo Bella Italia, el equipo presidido por Rodrigo Lubetkin y que tiene como uno de sus principales accionistas a Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata y de la selección uruguaya. La oportunidad sirvió para que el equipo presentara sus nuevas camisetas y además, le entregara una en reconocimiento al embajador Fabrizio Petri.

Fabrizio Petri en el evento de la "Giornata del Made in Italy". Foto: Ignacio Sánchez.

Además del titular, también dijeron presente su entrenador Mario Szlafmyc y uno de los referentes que hoy tiene el plantel como lo es Sebastián Gorga. A su vez se participó de la jornada una figura de talla internacional como el exarquero Fabián Carini.

Las camisetas azul —oficial— y blanca —alternativa— fueron presentadas pocas jornadas previas al estreno del equipo en la temporada 2026 de la Primera División Amateur que se dará el próximo sábado a las 15:00 en el Complejo Rentistas frente a Sud América en el marco de la Serie C que también está integrada por Villa Teresa, Huracán Buceo, Deportivo Colonia, Salto FC, Los Gorriones, Villa Española y Terremoto.

La camiseta alternativa de Sportivo Bella Italia que se presentó en la "Giornata del Made in Italy". Foto: Ignacio Sánchez.

La presentación también contó con un espacio musical destacado donde se entonó la que es tal vez la canción italiana más representativa del deporte al hablar de "Un estate italiana", el himno del Mundial disputado en Italia en 1990.