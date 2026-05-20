Un fin de semana en cuatro hipódromos que tiene como base el clásico Mattos el domingo en Maroñas

Fin de semana con reuniones en Melo, Rocha, Las Piedras y Maroñas

C on cinco reuniones se conforma el fin de semana hípico que inicia el viernes en el hipódromo de Melo y acto seguido actividad en Maroñas. Sabatina exclusiva en Las Piedras para dar paso a un gran domingo con carreras en el hipódromo de Rocha que armó gran reunión y cierre en Maroñas que tuvo 346 inscriptos para conformar las 14 carreras.

Es de interés para todo aquel que participe el fin de semana, que el domingo cierra la suma de puntajes para la Serie Campeones y el día lunes se realiza la preinscripción de los siete clásicos más el Campeones interior que se ha incluido este año.

Sobre 1400 metros se disputa en Maroñas el único clásico del fin de semana, trata del Antonio, Cyro, Antonio J. y Álvaro Mattos en donde anotaron siete yeguas.

Pegada a la empalizada larga Namaste India, a su lado y hacia andariveles externos van Gata de Verano, Tsedaka, Triple A., Can Y See, Brillantina y por fuera larga Best Bright.

Buen lote de yeguas que incluye ganadoras estelares, de especiales en un tiro donde las milleras bien pueden llevarse la atención por sobre las ligeras.

La prueba está ubicada en sexto lugar de 14 que conforman la reunión.

El día viernes, Melo abre con ocho competencias seguido por el Jerárquico que conformó programa de nueve carreras.

La sabatina en Las Piedras tuvo buena aceptación, se conformaron 12 carreras a partir de 207 inscriptos.

En el canario se disputa el Preferencial Relento sobre 18 cuadras donde prometen ocupar gateas Lemon Chil (60), Racalmuto (52), Silver Stone (60), Cabeza Branca (58), Candy Inc (54), Keylor (52), Banderazo (60), Rubicon (50), Alserio (59), Total Mim (53), Lord Panchito (53) cerrando Don Fantasma (55).

Rocha que abre domingo conformó programa de diez competencias.

Hoy se firman las montas y se conforman horarios y programas para la próxima actividad.

Walter Báez, sello y homenaje

Avril Suárez

En el podio Pablo Falero el pasado domingo rodeado de sus seres queridos, de muchos de los jockeys de la actualidad, de autoridades nacionales y del hipódromo y de toda la prensa hípica la leyenda viviente Walter Báez tuvo su homenaje por los 60 años de su primer triunfo. También se descubrió un sello con su nombre durante el homenaje tras la disputa la carrera que llevó su nombre.

Merecido lo realizado con una leyenda emocionada.

El brillo de la dupla Pablo y Germán

La fecha del lunes 18 de mayo quedará marcada para el jinete Pablo Rodríguez que obtuvo tres de los cuatro clásicos en disputa en la jornada más importante del hipódromo Las Piedras.

El líder de las estadísticas obtuvo con Guitarrera el OSAF junto a la dupla de Pablo Duarte - Ivo Pereira para luego unirse a su socio desde hacia varios años Germán González que saben de grande logros tanto en Maroñas como en Las Piedras.

Unidos lograron el Reapertura de Las Piedras con L´Intrigatore y sellaron una tarde inolvidable con Scope PH en el Gran Premio Batalla de Las Piedras en donde mostraron en pista extrema superioridad.