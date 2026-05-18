"Sabía que contigo lograríamos la victoria": el homenaje de Álvaro Rodríguez y Elche a Coquito en LaLiga

A sus 21 años, a Álvaro Rodríguez le ha tocado atravesar por una de esas situaciones que te hacen madurar de golpe. El delantero uruguayo, producto de la cantera del Real Madrid, tuvo que dar un paso importante en su carrera cuando dejó el club Merengue en busca de continuidad y, tras un paso por el Getafe, parece que ha encontrado lo que buscaba en Elche. Protagonismo y familia, en un club que le ha demostrado todo su apoyo tras el fallecimiento de su padre Daniel, campeón de América y del mundo con Peñarol, y lo han dejado ver en el último partido por LaLiga.

Los Franjiverdes venían de perder como visita frente a Betis (2-1) y el Toro había decidido estar desde el banco de suplentes el día posterior al fallecimiento de Coquito. El siguiente partido ante Elche tampoco era nada fácil, en casa, pero frente al Getafe que está peleando por puestos de clasificación a las competiciones europeas.

Se jugaban una final y estuvieron a la altura. Víctor Chust hizo un golazo en el primer tiempo y fue la única diferencia ante los azulones para salir de la zona de descenso. Álvaro Rodríguez fue titular y, una vez finalizado el partido, le rindió homenaje a la memoria de su padre.

El delantero uruguayo, que juega con el dorsal 20, tenía preparada por el club una camiseta muy especial para el final del partido. Los jugadores le fueron a ofrendar la victoria a sus hinchas y Álvaro ya tenía puesta una casaca con el número 11 y con el apodo de su padre: Coquito.

Siempre con nosotros, Álvaro. Siempre.



Coquito 💫🇺🇾💚 pic.twitter.com/y0lteFgDMm — Elche Club de Fútbol (@elchecf) May 17, 2026

“Sabía que contigo lograríamos la victoria. Gracias a todos, Elche es mi casa, queda un pasito aún, todos juntos a por ello”, escribió junto a varias instantáneas de la jornada el delantero en su cuenta de Instagram. Los hinchas Franjiverdes corearon el nombre de su padre mientras él estaba visiblemente emocionado y recibía el abrazo de sus compañeros.

Además, el club tuvo otro gran gesto con el uruguayo. En la pantalla del estadio proyectaron una imagen de Álvaro junto a su padre Daniel y parte del mensaje que el joven le dedicó a Coquito. “Eres para siempre papá, tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días”.

Luego del partido, Álvaro Rodríguez atendió a la prensa oficial del club, agradeció por el apoyto que recibió y honró la memoria de su padre. “Ha sido una semana complicada, pero menos complicada de lo que pensaba por todo el apoyo de todos los Franjiverdes, de mi familia, de mi novia, de mis amigos. Han hecho que esta ciudad sea como mi casa, estoy súper agradecido a todos. Lo he llevado en mí durante el partido y en todos los partidos que juegue y hoy se ha notado”, manifestó Álvaro sobre el triunfo ante Getafe que deja al Elche dependiendo de sí mismo. Un empate o un triunfo ante Girona, de visita en la última etapa, los mantendrá en la primera categoría.